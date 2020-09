Le match Iron Man de 60 minutes à quatre sur NXT la semaine dernière n’a pas réussi à mettre en évidence la photo du titre, car Adam Cole a marqué une chute à la dernière seconde pour faire match nul, même avec Finn Bálor à deux chutes chacune.

Bálor, Cole, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa étaient les quatre hommes choisis pour remporter le titre après qu’une blessure à l’épaule ait forcé Karrion Kross à renoncer à la ceinture. Et les quatre choix étaient certainement appropriés. Compte tenu de la composition actuelle de la liste, quatre autres personnes ne représentent pas mieux le passé et le présent de NXT. Mais aussi indispensables que soient Ciampa et Gargano pour la marque, l’essence de leurs histoires est l’une avec l’autre.

Puisque Bálor et Cole ont terminé le match de la semaine dernière à égalité en tête, ils se battront ce mardi pour le titre NXT. Chaque concurrent a déjà disputé le championnat NXT une fois, et chacun peut affirmer que sa précédente course en tant que champion a élevé NXT au cours d’une étape cruciale pour l’entreprise.

Bálor a quitté le Japon en 2014 et a mis un projecteur brillant sur NXT dès son arrivée. Il a remporté le titre de Kevin Owens lors d’une spéciale WWE Network à Tokyo le 4 juillet il y a cinq ans, puis a participé à une remarquable course de 292 jours en tant que champion qui reste le règne de signature de NXT. Avec Bálor comme champion, NXT possédait le buzz comme l’une des meilleures destinations de lutte au monde.

Cole a détenu le titre pendant plus d’un an, remportant la ceinture à NXT TakeOver XXV en juin 2019 avant de l’abandonner 13 mois plus tard. Le passage de Cole au sommet de NXT a coïncidé avec le passage de la marque à la télévision en direct chaque semaine sur USA Network, en compétition face à face contre All Elite Wrestling’s Dynamite sur TNT.

Le plan est maintenant de transformer la réalité en scénario, alors que Cole cherche enfin à mettre fin à la poursuite de l’héritage de Bálor alors que les deux s’affrontent pour couronner le nouveau champion NXT.

«Je me compare à Finn Bálor depuis longtemps», dit Cole. «C’était toujours difficile de faire face, surtout la première fois que nous étions sur le ring ensemble.»

Avant son entrée dans NXT, Bálor a rencontré Cole lors d’un salon RevPro à l’été 2014.

«Je me suis rendu en Angleterre pour le combattre à York Hall lors de sa tournée d’adieu avant qu’il ne vienne à NXT», raconte Cole, qui est âgé de 31 ans, Austin Jenkins. «C’était la première fois que nous nous rencontrions, la première fois que nous luttions, et c’était un public bruyant et tapageur. C’était le point où Bálor était le prince Devitt, et il faisait les différents personnages et les différentes entrées. Il avait fait une phase où il était le Joker, et pour celui-ci, il était Bane. Je l’avais déjà vu lutter, mais en voyant son entrée en personne, j’ai commencé à voir ce qui le rendait si spécial.

Au moment de cette première rencontre, Cole s’établissait comme l’un des actes de lutte indépendante les plus chauds. Il avait déjà eu une course en tant que champion du Ring of Honor et était le plus ancien champion de la Pro Wrestling Guerrilla, mais son travail ne correspondait pas encore à celui de Bálor. C’était sa course de 13 mois en tant que champion NXT lorsqu’il est devenu une véritable star de la télévision, avec une grande partie des premiers spectacles en direct construits autour de lui et de l’ère incontestée. Cole a disputé d’excellents matchs en tant que champion, particulièrement en plein essor en novembre 2019, lorsqu’il a eu des matchs exceptionnels sur Raw, SmackDown, TakeOver et Survivor Series.

Pendant la course de Cole avec le titre NXT, les rôles ont été inversés pour Cole et Bálor. Depuis le retour de Bálor à NXT en octobre, Cole était celui de l’événement principal. Il a tout de même tenu à regarder Bálor travailler, en particulier dans les matchs en simple TakeOver contre Matt Riddle, Damian Priest et Timothy Thatcher.

«Ce qui m’impressionne le plus chez Bálor, c’est la façon dont il est un artiste polyvalent», dit Cole. «Il y a tellement de styles dans la lutte professionnelle – un style de haut vol, un style frappant, un style technique, des bagarres – et il possède tout ce qui englobe un catcheur professionnel passionnant, avec une entrée et une présence aussi. Bálor a tous les outils. Mais je crois que je le fais aussi.

Le match Iron Man de la semaine dernière s’est terminé avec Bálor et Cole remportant chacun deux chutes, Gargano et Ciampa à une seule. Bálor a ramassé son deuxième tombé avec le chronomètre des 60 minutes expirant, puis Cole s’est précipité dans le ring, a frappé Bálor avec un dernier coup et l’a épinglé avant que le temps ne s’écoule. Le symbolisme de la poursuite de Bálor n’a pas été perdu pour Cole.

«Pour moi, la poursuite de Finn Bálor est quelque chose d’absolument réel», dit Cole. «Même pendant mon règne de 403 jours en tant que champion NXT, j’ai entendu une comparaison constante avec Bálor. C’était quelque chose qui était régulièrement évoqué. Maintenant, nous avons enfin la chance de rivaliser les uns avec les autres pour le titre vacant, je ne peux pas penser à un match plus important pour le moment dans NXT.

On a demandé à Cole si le programme avec Bálor fournirait la fermeture nécessaire à sa course dans NXT avant de passer à Monday Night Raw ou SmackDown.

«Je sais que certaines personnes veulent voir cela, mais faire partie d’une marque qui ne cesse de croître, d’évoluer et de s’agrandir, d’être impliquée dans cette ascension, c’est une sensation incroyable», dit Cole. «Je suis impliqué dans la croissance d’une marque en laquelle je crois vraiment, et il me reste tellement de choses à faire avec les jeunes talents de NXT. Cela dit, bien sûr, je pense que l’ère incontestée aurait un impact incroyable sur Raw ou SmackDown.

Pour l’instant, un voyage vers la liste principale attendra Cole. Son objectif est de proposer un candidat au match de l’année avec Bálor, de faire découvrir NXT un mardi soir et de présenter certaines des meilleures luttes au monde.

«Tout mon travail acharné a porté ses fruits en tant que champion NXT», dit Cole. «C’est la plus fière que j’ai jamais été en lutte. J’ai toujours faim et j’ai envie de continuer à diriger cette entreprise. Je peux le faire mieux que quiconque, y compris Finn Bálor, et je compte le prouver mardi. »

Justin Barrasso peut être joint à JBarrasso@gmail.com. Suivez-le sur Twitter @JustinBarrasso.