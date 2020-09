Si vous réglez votre DVR pour l’édition de ce mardi de NXT, vous enregistrerez l’histoire se répétant.

Le championnat NXT est vacant suite à une blessure à l’épaule subie par le nouveau champion qui l’a contraint à renoncer au titre lors de sa première soirée à la télévision avec la ceinture. Mais il n’y a pas de temps pour déplorer cette perte, car la société avance déjà avec quatre voies pour couronner un nouveau champion.

Semble familier?

Après avoir travaillé sur le circuit indépendant lors de différentes promotions à travers le monde, Karrion Kross a vécu l’un des moments les plus triomphants de sa carrière en battant Keith Lee pour le championnat NXT au TakeOver XXX de la semaine dernière. Au cours de cette victoire, Kross a séparé son épaule, mettant fin à son règne avant qu’il ne puisse vraiment commencer.

Si cela vous semble familier, vous vous souviendrez probablement du destin étrangement similaire qui est arrivé à Finn Bálor il y a quatre étés.

En août 2016, Bálor a saisi son opportunité. Il a d’abord généré un véritable buzz avec une victoire nette sur Roman Reigns à Raw en juillet, puis s’est imposé dans un tournoi pour devenir le premier champion universel de l’histoire en battant Seth Rollins à SummerSlam. Bien avant que ce titre ne soit défini par de longues courses et des actes de disparition de Brock Lesnar, l’objectif initial était de le construire autour de Bálor. Peu de gens dans le monde sont meilleurs dans le métier de la lutte professionnelle que Fergal Devitt (alias Finn Bálor), qui a joué dans le monde entier, notamment dans New Japan Pro Wrestling, avant son arrivée dans NXT et sa poussée ultérieure sur la liste principale.

Mais le conte de fées a pris une tournure particulière lorsque Bálor s’est blessé à l’épaule lors du match avec Rollins, l’obligeant à abandonner immédiatement la ceinture pour que la WWE avance avec des scénarios actifs. Un match à quatre a été réservé pour déterminer un nouveau champion, et Bálor n’a pas encore porté la ceinture de championnat universelle.

«Quand j’étais à ce moment-là, j’avais l’impression que c’était la pire chose au monde», dit Bálor. «J’avais l’impression de laisser tomber tous ces gens, et il y avait toutes ces attentes qui ne pouvaient être satisfaites. Avec le recul, je réalise maintenant que c’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J’ai eu une montée de 16 ans au sommet, qui a fini par battre Roman, Seth et élever le titre. J’ai passé tellement de temps à gravir cette montagne, mais je ne me suis jamais retourné pour évaluer la vue. J’avais besoin de reconstruire mon épaule, mais j’avais aussi besoin de faire le point sur ce que j’avais déjà accompli.

«J’ai beaucoup grandi pendant cette période. Ces huit mois m’ont éloigné de la lutte et m’ont aidé à renouer avec beaucoup de gens et à grandir en tant que personne. J’avais mis de côté beaucoup de choses dans cette poursuite inlassable de mon rêve. Quand je suis revenu à la lutte, j’étais beaucoup plus un être humain et je savais exactement ce que je voulais en lutte. Pour Karrion, c’est une situation s —– en ce moment. Dans quelques mois, j’espère qu’il pourra regarder en arrière et réaliser que l’expérience a fait de lui une meilleure personne et un meilleur interprète.

Bálor participera désormais à un combat à quatre mardi soir pour déterminer le champion de la NXT, combattant un match Iron Man de 60 minutes contre Adam Cole, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa pour couronner un nouveau champion après que la malheureuse blessure de Kross ait fait dérailler sa course.

«Les situations sont presque identiques», dit Bálor. «Karrion est quelqu’un avec qui j’ai eu très peu d’interactions, mais j’ai été dévasté quand j’ai appris ce qui s’était passé. Mon cœur s’est brisé pour lui, pour être honnête.

Bálor est revenu à NXT en octobre pour la première fois depuis 2016. Alors qu’il semblait initialement qu’il était destiné à revenir sur la photo du titre mondial, l’ancien champion de NXT a principalement renforcé le milieu de la carte. Il est invaincu aux quatre spéciales TakeOver depuis son retour, plus récemment en tant que gardien de porte pour NXT dans les matchs d’évasion de Damian Priest et Timothy Thatcher. Mais la vraie vie a encore une fois interféré avec les plans de lutte bien faits, car la blessure de Kross a propulsé Bálor dans l’événement principal.

NXT a une liste pleine de talents, mais se trouve à la croisée des chemins sans Kross, qui a été réservé comme un tirage au sort depuis ses débuts à l’écran il y a cinq mois. L’homme qu’il a battu pour le titre, Keith Lee, vient d’être transféré à Raw. Adam Cole a récemment conclu le plus long règne de titre mondial de l’histoire de la NXT, dépassant le temps de Bálor avec la ceinture. Et s’il est possible que le règne de Cole puisse être relancé, ou que Ciampa ou Gargano puissent être remontés au sommet de la hiérarchie NXT, le meilleur ajustement est Bálor, 39 ans, qui fabrique tranquillement l’une des meilleures courses de sa carrière. Il est précisément le talent qui donne à NXT un avantage à chaque fois qu’il apparaît dans le combat en tête-à-tête des téléspectateurs mercredi soir contre AEW.

«Je suis incroyablement compétitif, et je suis compétitif dans toutes les natures, mais je suis très fier d’avoir le meilleur match que je puisse avoir avec la personne avec qui je suis sur le ring», déclare Bálor. “C’est mon but. Je n’ai pas envie de me fier à une formule ou de faire les mêmes choses dont je sais déjà qu’elles fonctionnent. Je veux que ce soit organique et un peu différent. Faute d’une meilleure expression, je ne veux pas me fier aux mêmes vieux s —. Je veux repousser les limites de ce que nous faisons.

«Si les notes sont bonnes, alors super, mais ce n’est pas mon travail. Mon travail est d’aller là-bas et d’avoir un bon match. Dans le passé, ma principale faute était d’essayer de satisfaire trop de gens. Depuis que je suis revenu à NXT, je me suis concentré sur ce que je pensais être juste. Si les gens aiment ça, cool. Sinon, je m’en fiche. Certains disent qu’ils font ça pour les fans, ou pour les cotes d’écoute ou pour l’argent, mais je le fais parce que je me sens vivant quand la cloche sonne.

La course actuelle de Bálor dans NXT approche d’un an et il pense que cela l’a poussé plus loin et l’a testé en tant que professionnel plus que tout autre moment de sa carrière.

«Très peu de gens s’en rendent compte à propos de ma course actuelle, mais c’est la première fois que je lutte contre Johnny, Ciampa, Matt Riddle, Priest et Thatcher», dit Bálor. «Pas de matchs indépendants, pas de matchs à domicile, juste de grands matchs télévisés et TakeOver. Ce sentiment de brutalité, l’élément inconnu de la façon dont ils bougent et les nuances de leurs manières, cela m’a plus mis au défi au cours des 11 derniers mois que je ne l’ai été en cinq ans à la WWE.

«Ce n’est pas pour minimiser ce que j’ai accompli à la WWE, mais au moment où vous avez vu mes matchs à la télévision, que ce soit ma première course à NXT, Raw ou SmackDown, j’avais fait ces matchs sur la route et je les savais. adversaires. Cette course, ça a été un match, puis sur le suivant. Cela m’a poussé plus que jamais dans ma carrière. J’ai grandi plus au cours des 11 derniers mois que je ne l’ai jamais fait, simplement par simple adaptation avec un adversaire à la télévision en direct. Si vous voulez être le meilleur au monde, vous devez être au top de votre jeu et adapter votre style à tous ces différents adversaires. Vous ne pouvez pas vous cacher, surtout dans NXT. »

La beauté de la lutte est dans le match pour Bálor. S’il remporte le titre – ou, d’ailleurs, s’il ne le fait pas – ses plans d’après-match sont déjà en place.

«Après NXT, je vais monter dans ma voiture, toujours dans mon équipement, et rentrer chez moi», dit Bálor. «Une fois à la maison, je vais enlever mon équipement, couper mon ruban adhésif, prendre une douche, puis m’asseoir sur le canapé avec quelques beignets et quelques bières. Je vais regarder quelques épisodes de Money Heist, une série Netflix basée en Espagne sur un vol de banque, puis je m’évanouirai. Mercredi matin, je vais reprendre le travail.

«Les gens parlent de gagner le titre ou de gagner des guerres de classement. Pour moi, la victoire est de monter sur le ring et de faire de mon mieux, puis de rentrer à la maison et de pouvoir passer du temps avec ma femme. Au cours des deux dernières années, j’ai célébré la vie au lieu de célébrer uniquement la lutte. Quand je vais travailler, je le prends très, très au sérieux. Et quand je rentre chez moi, je prends les choses très doucement.

Malgré son détachement sain lorsqu’il est loin de la lutte, Bálor saisit toujours toutes les occasions de franchir les cordes et de performer. Les matchs plus longs ont eu du mal dans l’arène vide, l’ère pandémique de la lutte, mais Bálor ne voit que le potentiel de beauté dans un match Iron Man de 60 minutes, une chance d’exécuter son art sur la toile NXT aux côtés de trois membres de l’élite de l’industrie au Gargano. , Ciampa et Cole. Quatre ans après qu’une blessure à l’épaule ait retiré Bálor de la photo du titre, c’est la même maladie qui l’a maintenant placé dans ce combat à quatre pour le titre.

«On me présente cette opportunité de faire quelque chose que j’aime à la télévision en direct contre trois grands talents», déclare Bálor. «Quand j’avais 15 ans, devant le NEC à Birmingham [England], Je regardais les lutteurs arriver au bâtiment avec stupéfaction totale. À un moment de ma vie, j’étais le plus grand fan de la WWE au monde. Maintenant, la WWE me donne l’opportunité de lutter pendant une heure pour le titre sur l’un de leurs spectacles phares, et je ne prendrai jamais cela pour acquis.

Justin Barrasso peut être joint à JBarrasso@gmail.com. Suivez-le sur Twitter @JustinBarrasso.