Après une victoire impressionnante à Vancouver au cours de la fin de semaine, l’Impact de Montréal n’aura pas à attendre longtemps pour avoir l’occasion de répéter cet exploit contre l’un de ses rivaux nationaux lors de sa prochaine visite aux Whitecaps mercredi soir.

Après que Vancouver a pris une avance de 1-0 sur le but de Theo Bair à la septième minute dimanche, Montréal (5-4-1) a riposté. Orji Okwonkwo a marqué huit minutes plus tard pour égaliser le match et Saphir Taider, qui a également enregistré deux passes décisives, a mis l’Impact en avant pour de bon via un penalty juste avant la mi-temps. Samuel Piette a fait 3-1 à la 51e minute et a aidé sur le but de Romell Quioto à l’heure pour aider les visiteurs à un triomphe 4-2.

Depuis la reprise de la saison régulière, Montréal est allé 3-2-0 en disputant tous ses matchs contre ses rivaux canadiens Vancouver et Toronto FC. Le résultat de dimanche a également laissé l’Impact à une victoire avant de se qualifier pour la finale du Championnat canadien.

“Nous avons très bien réagi”, a déclaré l’entraîneur de l’Impact Thierry Henry sur le site officiel de la MLS. «Après un début difficile, nous avons commencé à appliquer notre structure, mais plus important encore, nous avons marqué des buts. Ce n’est pas facile de venir (à Vancouver) et de faire ce que nous avons fait. Donc, nous en sommes heureux. a marqué quatre buts à l’extérieur, mais ce sera un match différent mercredi. “

Avant l’évasion offensive de dimanche, Montréal avait totalisé deux buts tout en perdant deux des trois après une victoire de 2-0 à domicile contre Vancouver le mois dernier. Cependant, la fortune du club s’est retournée au cours du week-end et toute confiance gagnée pourrait s’avérer bénéfique sur ce revirement rapide.

Les Whitecaps (3-7-0), quant à eux, ont une fiche de 1-4-0 contre Montréal et Toronto lors du retour en saison régulière de la MLS. Le fait que Vancouver ait totalisé cinq buts en deux matchs après avoir passé les trois précédents sans un est évidemment positif, mais il a concédé huit scores au cours des trois derniers matchs – dont six ont été enregistrés par Montréal.

“Il y a beaucoup de facteurs”, a déclaré le milieu de terrain Andy Rose sur le site officiel des Whitecaps à propos des difficultés défensives de son équipe. “Nous ne voulons certainement pas être un club qui trouve des excuses. Je pense que tout est lié à notre façon de jouer.”

Quioto et Taider ont chacun quatre des 16 buts officiels de Montréal en 2020. Deux des buts de Quioto sont venus contre Vancouver, tandis que Taider a inscrit un but avec trois passes contre les Whitecaps cette année.

Le but de Bair dimanche était son premier de la saison et juste le troisième de sa carrière dans la MLS.