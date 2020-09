Les Colorado Rapids continuent d’enregistrer des points. Pas autant et à la mode qu’ils le souhaiteraient.

Après un troisième match nul consécutif, les Rapids visent une nouvelle fois la victoire nécessaire lorsqu’ils tentent d’éviter de perdre une troisième fois cette saison pour accueillir le Real Salt Lake samedi soir.

Le Colorado (2-3-4) a 10 points en 2020, mais il n’a pas remporté de match depuis qu’il a pris les deux premiers de l’année avant que la saison régulière ne soit interrompue en raison de la pandémie de coronavirus en mars. Les trois derniers matchs des Rapids ont chacun été disputés à 1-1.

Pas mal dans le sens où le Colorado a gagné au moins quelque chose de ces efforts, mais pas assez car le club reste en dessous de la ligne des séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Lors du match nul de mercredi contre Houston, le Colorado avait besoin d’un égaliseur dans le temps d’arrêt de Lalas Abubakar juste pour enregistrer ce seul point.

«À la fin, la résilience de l’équipe a de nouveau montré», a déclaré l’entraîneur des Rapids Robin Fraser aux médias lors du match de mercredi suivant. “Nous sortons d’une égalité, mais une égalité un peu décevante… Nous sommes définitivement un peu déçus car nous pensions avoir fait assez pour gagner le match.

«Nous nous mettons dans des positions dangereuses et nous devons juste travailler sur notre timing, notre coordination et notre précision pour saisir des opportunités potentielles et les transformer en opportunités vraiment solides.

Le Colorado a enregistré 26 tirs au total, mais a été battu 6-1 tout en perdant les deux rencontres précédentes de 2020 contre Real Salt Lake. En fait, le seul score des Rapids dans ces compétitions est venu via un but contre son camp RSL. Le dernier revers, 4-1 le mois dernier à la reprise de la saison régulière.

Maikel Chang a inscrit un but avec deux passes pour Salt Lake lors du dernier match contre le Colorado. Son coéquipier Damir Kreilach (cinq buts) a marqué deux fois contre les Rapids cette saison.

Chang a aidé sur le but de Kreilach, et Justin Meram et Albert Rusnak ont ​​également marqué lors de la victoire 3-0 de mercredi sur le Los Angeles FC. Ce résultat a mis fin à une séquence de 0-1-2 pour RSL (3-2-5), qui est au-dessus de la ligne des séries éliminatoires dans l’Ouest et à proximité de la première place du classement.

“Dans l’ensemble, ce fut une bonne performance pour nous”, a déclaré Rusnak au site officiel du Real Salt Lake sur le résultat du LAFC. “Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Quand nous jouons comme nous l’avons fait (contre LAFC), j’ai l’impression que nous avons de très grandes chances d’obtenir le résultat contre n’importe quelle équipe.”