Suite au boycott d’un match plus tôt cette semaine, le Real Salt Lake devrait reprendre le jeu ce week-end. Reste à savoir si Dell Loy Hansen sera toujours propriétaire de la franchise d’ici là.

Dans ce qui se prépare pour être un moment mouvementé pour la MLS, RSL devrait visiter les Timbers de Portland samedi soir.

Ça a été toute une semaine pour RSL (2-1-3), et cela n’a rien à voir avec son jeu sur le terrain. Salt Lake devait accueillir le Los Angeles FC mercredi, mais ce match, comme quatre autres autour de la MLS, a été boycotté à la suite des troubles et de la violence qui ont suivi la fusillade par la police sur Jacob Blake, âgé de 29 ans, à Kenosha, dans le Wisconsin.

Bien que le mouvement ait été soutenu par l’équipe et la ligue, Hansen n’était pas satisfait de la décision. Surtout parce que cela lui a coûté un match à domicile, où un nombre limité de supporters seraient présents. En creusant plus profondément, tout cela peut aussi provenir de la préférence personnelle de Hansen sur les questions de race et de conservatisme.

Lors d’une interview avec KXRK 96.3 FM, Hansen a déclaré que le boycott de ses joueurs était “comme si quelqu’un vous avait poignardé et que vous essayez de trouver un moyen de sortir le couteau et d’avancer … Le manque de respect est profond pour moi personnellement.”

Les commentaires de Hansen ont immédiatement attiré les critiques de presque tous les coins de la MLS, y compris les joueurs actuels et anciens de RSL. Certains lui ont demandé de vendre l’équipe, tandis que . a ajouté à la controverse en rapportant un propos raciste présumé que Hansen aurait dirigé contre et autour des employés.

Le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré dans une déclaration: “Je ne suis pas du tout d’accord avec les commentaires qu’il a faits (jeudi), la façon dont ils ont été exprimés, et ils ne reflètent pas les vues de la MLS.”

Bien qu’il ne soit pas certain que Hansen – qui s’est excusé de manière quelque peu détournée pour ses commentaires – fera face à une mesure disciplinaire de la ligue ou envisagera de vendre une équipe (qui a été divertie), le Real Salt Lake semble jouer samedi. RSL vient de remporter une victoire 4-1 au Colorado samedi. Maikel Chang a inscrit un but avec deux passes, tandis que Damir Kreilach, Corey Baird et Justin Meram ont également marqué.

Salt Lake a mis fin à une séquence de quatre défaites consécutives contre Portland avec une victoire de 2-1 lors des séries éliminatoires de 2019. Kreilach (trois buts en 2020) avait un but assisté par Baird dans ce concours.

Les Timbers (3-2-1) devaient affronter San Jose mercredi, mais ont également organisé un boycott mutuel.

“Les Timbers de Portland soutiennent nos joueurs et leur décision de ne pas jouer (mercredi)”, a déclaré le club dans un communiqué. “L’injustice raciale et la brutalité policière envers les Noirs de notre pays doivent cesser maintenant.”

Après avoir remporté le «MLS is Back Tournament», Portland est revenu à la saison régulière sur une défaite 3-0 contre Seattle le week-end dernier. C’était la première fois à titre officiel que Portland était blanchi cette saison.

Lorsque les Timbers ont trouvé le fond des filets cette saison, Jeremy Ebobisse et Diego Valeri ont chacun trois buts.