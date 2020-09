Un changement d’entraîneur n’a aidé les Red Bulls de New York à résoudre aucun de leurs problèmes immédiats persistants.

Les Red Bulls cherchent à éviter une troisième défaite consécutive lors de leur visite à DC United samedi soir.

Après s’être séparé de l’entraîneur Chris Armas vendredi dernier, New York (3-5-2) a perdu 3-0 contre Philadelphie ce week-end. La défaite a fait chuter les Red Bulls à 0-3-1 depuis la reprise du match de saison régulière avec une victoire 1-0 sur son rival le New York City FC. Cela a également marqué le deuxième match consécutif où le club a été blanchi.

Bradley Carnell est actuellement responsable du club à titre intérimaire, mais la recherche d’un entraîneur-chef à plein temps a déjà commencé. Pour le moment, il s’agit de trouver un moyen d’enregistrer simplement une victoire et d’insuffler la confiance au point le plus bas de l’équipe de sa campagne 2020 unique.

“Il y a une culture dans ce club de gagner et d’être une équipe de premier plan dans cette ligue”, a déclaré le défenseur new-yorkais Tim Parker sur le site officiel de la MLS. «Nous devons en quelque sorte nous regarder dans le miroir, nous juger et être très durs avec nous-mêmes… Nous devons revenir avec une bonne humeur. Nous devons revenir sans les bonnes attitudes, prêts à baisser la tête et à réussir. retour au travail.”

Cela signifie essayer de venger une défaite 1-0 à domicile contre DC United à partir du 2 septembre. Il semblait que les Red Bulls se dirigeaient au moins vers un match nul et un point nécessaire, mais ils ont concédé l’étonnant vainqueur d’Erik Sorga à la huitième minute d’arrêt. temps.

S’il s’agissait d’un moment évident de frustration totale pour New York, le résultat a enflammé en quelque sorte une étincelle pour United (2-4-4). DC a suivi par un point grâce à un match nul sans but avec le NYCFC ce week-end.

Cependant, le fait que DC ne soit devenu que le deuxième club de l’histoire de la MLS à ne pas prendre un seul coup était peut-être une préoccupation importante qui ressortait de ce match. Et encore moins un sur la cible.

“Dans l’ensemble, je suis heureux que nous ayons pu tirer quelque chose (du match du NYCFC) et ils sont un très bon adversaire”, a déclaré l’entraîneur des Red Bulls Ben Olsen sur le site officiel de la MLS.

“(J’ai regardé) la feuille de statistiques (après le match) et ce n’est pas vraiment flatteur, mais c’est OK.”

Il y a de fortes chances que ce soit un concours à faible score, ou même un autre sans but. DC a totalisé trois buts au cours de ses sept derniers matchs – y compris le tour à élimination directe du tournoi MLS is Back. New York, quant à lui, n’a inscrit que deux buts lors de ses sept derniers matchs.