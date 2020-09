BALTIMORE (AP) Les Ravens de Baltimore sont sur le point de suivre un camp d’entraînement bizarre avec un début de saison enveloppé de mystère.

Ils joueront dimanche dans un stade vide, face à une équipe des Cleveland Browns avec un nouveau personnel d’entraîneurs qui n’a fourni aucune idée de la façon dont ils prévoient d’employer une attaque remaniée.

«Beaucoup d’inconnues, a reconnu l’entraîneur des Ravens, John Harbaugh.

À peu près la seule chose est sûre, c’est que le quart-arrière de Baltimore Lamar Jackson, le joueur par excellence de la NFL en titre aux multiples facettes, sera le point central d’une infraction qui a établi l’année dernière un record de la ligue avec 3296 verges au sol. Cela a aidé les Ravens à remporter l’AFC Nord avec le meilleur record de saison régulière de la NFL.

Au-delà de cela, tout le monde devine comment ce jeu se déroule dans un stade stérile pendant une pandémie mondiale.

” Les inconnues sont qu’il (n’y avait) pas de matchs de pré-saison. Donc, personne n’a eu d’action de plaquage en direct, à part s’entraîner quand nous l’avons eu ”, a déclaré le demi offensif des Ravens, Mark Ingram. “ Sans fans, tout le monde va se demander comment l’atmosphère du jour du match va être sans fans et autres. ”

Les Browns feront leurs débuts sous l’entraîneur de première année Kevin Stefanski, embauché en janvier après que Cleveland soit tombé sur un record de 6-10 en 2019. Sans le luxe des mini-camps ou des matchs de football d’août, les Browns n’ont pas eu le genre de préparation digne d’une équipe qui a subi un changement radical de leadership.

«Cela pourrait être une excuse si vous vouliez l’utiliser, mais nous ne le faisons pas, a déclaré le quart Baker Mayfield. «Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons tout installé. Nous élaborons un bon plan de match, et nous l’aurons prêt à démarrer. Tout le monde doit simplement aller là-bas et l’exécuter. ”

PREMIÈRE LIGNE

Après avoir été écrasés lors d’une défaite en séries éliminatoires contre le Tennessee, les Ravens ont travaillé cette intersaison pour renforcer leur défense contre la course. Le directeur général Eric DeCosta a échangé contre Calais Campbell, a signé l’agent libre Derek Wolfe et le secondeur repêché Patrick Queen, qui disputera son premier match dans la NFL dimanche.

Le nouveau front sera testé par Nick Chubb, qui l’an dernier a couru 165 verges et trois touchés à Baltimore pour mener les Browns à un revers de 40-25.

«C’est un match où vous devez arrêter la course, a dit Campbell. «Si je suis entraîneur, je vais voir comment va se passer le tacle des gars. Je vais leur lancer le ballon en descente. ”

BOUCHER, BOULANGER.

C’est une saison énorme pour Mayfield, qui a trébuché à sa deuxième année et a terminé près du fond de la ligue dans de nombreuses catégories statistiques.

Ses 22 passes de touché ont été compensées par 21 interceptions, et maintenant le premier choix au repêchage en 2018 sait qu’il est temps d’intensifier son jeu.

«Pour prouver que je suis bien meilleur que ce que j’ai montré les deux années précédentes ,? Mayfield a déclaré cette semaine.

Les Browns comptent sur Mayfield pour rebondir, et ses coéquipiers ont remarqué son engagement et sa concentration renouvelés.

«Baker a toujours été un concurrent, a dit le centre JC Tretter. ” Cela est toujours sorti de lui. Il a l’air génial et super composé. ”

FACTEUR LAMAR

Jackson a établi un record de la NFL la saison dernière pour les verges au sol par un quart-arrière, et il a également lancé 36 passes de touché. De toute évidence, l’arrêter est la priorité n ° 1 pour chaque défense face aux Ravens.

«Il est dynamique. Il peut le lancer et le lancer ”, a déclaré Stefanski. «Ils ont conçu des pistes pour lui, puis il peut décoller sur un jeu de passes. Je pense juste que c’est un grand joueur. ”

Jackson comprend la pression associée au fait de devoir proposer un rappel à la saison MVP de l’année dernière – et la rejette.

«Je me fiche vraiment du battage médiatique ou de ce à quoi les gens s’attendent», a-t-il déclaré. “ Je m’attends à ce que mes coéquipiers et moi-même allons là-bas et produise et gagne des matchs. ”

DANS LE TEMPS

Les Ravens attirent généralement une foule bruyante d’environ 70 000 fans. Sans eux, ils devront générer leur propre énergie contre un rival de division.

«Ça va être quelque chose comme une mêlée au lycée, a dit Ingram. ” Vous descendez du bus et vous rencontrez généralement une équipe sur leur terrain, ou ils vous rencontrent sur votre terrain. Il n’y avait pas beaucoup de fans, mais les pads claquaient, sifflaient et (vous) jouiez. J’ai l’impression que notre équipe, l’attaque va devoir ancrer la défense, la défense enraciner l’offensive. À la fois en attaque et en défense, nous allons devoir enraciner les équipes (spéciales). ”

Le bruit de foule fabriqué sera pompé sur les haut-parleurs dans le but de restaurer une partie de l’atmosphère typique.

” Cela va être inhabituel. Cela va être un peu étrange ”, a déclaré Stefanski.

ATTAQUE À DEUX DOS

En plus de Chubb, les Browns ont un porteur de ballon de haut niveau à Kareem Hunt.

«Ils ont, à leur propre compte, les deux meilleurs arrières du football, a déclaré Harbaugh. «Pas seulement cette année, mais en remontant historiquement, cela a été dit dans leurs camps. Je peux voir pourquoi. ”

En dépit de l’écrasement des Ravens la saison dernière, Chubbs a tourné la page.

«Nouvelle année», dit-il. ”Nouveau jeu.”

L’écrivain AP Sports Tom Withers à Cleveland a contribué.

