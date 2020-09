Quarante noms, jeux, équipes et minuties faisant l’actualité du football universitaire (instruction de rattrapage sur la gestion de l’horloge disponible à Middle Tennessee):

PREMIER TRIMESTRE: AMENEZ LES GRANDS GARÇONS

La première semaine a été faible. Pas de jeux intersectionnels éclatants à JerryWorld, Atlanta, Orlando ou un seul campus Power 5. Nous avons eu une émotion touchante de Kirk Herbstreit, un entraînement de l’armée de 99 verges et de l’UTEP tenant un adversaire à moins de 15 points pour la première fois en quatre saisons. C’est à peu près ça.

Une seule équipe de la pré-saison SI Still Standing 16 a joué jusqu’à présent, et c’était Memphis. Les choses s’améliorent cette semaine, avec la plupart des ACC et Big 12 qui passent à l’action.

Un rapide coup d’œil aux ouvreurs de notre Still Standing 16, alors que nous entrons dans une chute sans graisse avec beaucoup moins d’éruptions hors conférence sur l’ardoise:

Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Classé au premier rang Clemson (1) à Wake Forest, 19h30 samedi.

L’ouverture de Clemson la plus difficile depuis: Auburn en 2016. Cela ne devrait toujours pas être trop difficile. Les Tigers ont remporté 22 matchs consécutifs de l’ACC, 11 de suite contre Wake Forest et cinq matchs d’ouverture consécutifs.

À quoi faut-il faire attention de la part de Clemson: quelle est la qualité des joueurs de ligne défensifs de première année de Clemson? Les meilleures recrues Bryan Bresee et Myles Murphy, centres de table dans la classe de première année classée n ° 1 des Tigres, ont attiré les premiers éloges de l’entraîneur-chef Dabo Swinney et du coordinateur Brent Venables.

Que surveiller de Wake: les diacres démons peuvent-ils marquer un touché sur les Tigers pour la première fois depuis 2017? Ils ont perdu les deux derniers matchs par un total de 115–6.

Au quatrième rang Oklahoma (2) accueille l’État du Missouri, samedi à 19 heures.

Ouverture la plus difficile de l’Oklahoma depuis: Houston l’année dernière. Il s’agit du premier match des Sooners contre un adversaire du FCS depuis 2012. Ce ne sera pas un défi.

À surveiller d’Oklahoma: Une nouvelle année, un autre nouveau quart-arrière. Cette fois, c’est le nom évocateur de Spencer Rattler, un slinger cinq étoiles héritant du poste de Jalen Hurts, qui l’a obtenu de Kyler Murray, qui l’a obtenu de Baker Mayfield. Tout à fait le spot glamour sous Lincoln Riley, Oklahoma QB.

À surveiller depuis l’État du Missouri: Bobby Petrino, vu pour la dernière fois en train de voler un chèque de paie à Louisville en 2018, fait ses débuts en tant qu’entraîneur des Bears.

Sixième Notre Dame (3) accueille Duke, 14h30 samedi.

Ouverture la plus difficile de Notre-Dame depuis: l’an dernier à Louisville. Au cours des cinq saisons précédentes, les Fighting Irish se sont ouverts à deux reprises avec le Texas, le Michigan une fois et les Cardinals en 2019.

Que faut-il surveiller de Notre-Dame: à quoi ressemble le logo de l’ACC sur le terrain du stade Notre-Dame, où l’équipe locale met (temporairement) fin à 133 ans d’indépendance? Et comment le quart-arrière senior Ian Book se débrouille-t-il après une bonne fin d’une saison 2019 mouvementée?

Que surveiller de Duke: comment Chase Brice fait-il ses débuts aux Blue Devils? Le transfert des diplômés de Clemson a remporté le poste et devrait immédiatement améliorer le jeu du quart-arrière de Duke par rapport à ce qu’il était en 2019.

Onzième classé Texas (4) accueille UTEP, samedi 20 h.

Le match d’ouverture le plus difficile au Texas depuis: l’année dernière contre Louisiana Tech. C’est en fait le match d’ouverture le moins difficile des Longhorns depuis l’État du Nouveau-Mexique en 2013.

Que faut-il surveiller du Texas: quels changements apportés aux nouveaux coordinateurs Mike Yurcich (offensif) et Chris Ash (défensif) apportent à la table? Le travail d’Ash est particulièrement urgent: la saison dernière, les Longhorns ont accordé le plus de verges par la passe par match (293) et le pourcentage de réussite le plus élevé (63,4) de l’histoire de l’école.

Ce qu’il faut surveiller de l’UTEP: les mineurs, qui ont remporté trois de leurs 37 derniers matchs, peuvent-ils minimiser les blessures tout en obtenant un chèque de garantie précieux?

Quatorzième classé Caroline du Nord (5) accueille Syracuse, samedi midi.

Ouverture la plus difficile en Caroline du Nord depuis: l’an dernier contre la Caroline du Sud. Ce sera la sixième saison consécutive des Tar Heels qui s’ouvrira contre un autre adversaire de Power 5. La saison dernière, c’était la première fois dans cette séquence que les Heels gagnaient.

Que surveiller de la Caroline du Nord: comment est le secondaire? Les arrières défensifs de Three Heels ont choisi de ne pas participer à la saison, laissant des problèmes de profondeur qui pourraient être révélés par un entraîneur (Dino Babers) qui ne craint pas de lancer le ballon.

À surveiller de Syracuse: le remaniement du coordinateur remet-il l’Orange sur les rails? Après un record de 10–3 en 2018, Syracuse a été l’un des plus gros bustes de 19. L’Orange est allé 5–6, avec quelques non-présentations défensives rétrogrades rappelant les deux premières années du mandat de Babers. Il n’y avait pas beaucoup de dureté contre la course la saison dernière.

Quinzième classé État de Floride (6) accueille Georgia Tech, 15h30 samedi.

Ouverture la plus difficile de l’État de Floride depuis: l’année dernière contre Boise State. Les Seminoles ont en fait perdu trois ouvreurs d’affilée.

Que faut-il surveiller de l’état de Floride: nouveau régime, nouvelle compétence? Mike Norvell reprend ce qui était l’une des équipes les plus dysfonctionnelles d’Amérique. Les Seminoles ont été l’équipe la plus pénalisée de l’ACC au cours des deux dernières saisons, avec 229 drapeaux. Ils ont commis le deuxième plus grand nombre de revirements de la ligue (47). Ils avaient le métrage le plus négatif de la ligue (pertes totalisant 894 verges). Le simple fait de minimiser les débâcles offensives pourrait grandement contribuer à gagner plus de parties.

Ce qu’il faut surveiller de Georgia Tech: La philosophie radicale s’éloigne-t-elle de l’offensive au sol de Paul Johnson commence à prendre son envol au cours de la deuxième année sous Geoff Collins? Au cours de la première année, les Yellow Jackets étaient la seule équipe Power 5 du pays à ne pas marquer 30 points une fois toute la saison. Cela doit changer.

Seizième classé État des Appalaches (7) accueille Charlotte, midi samedi.

Ouverture de l’App State la plus difficile depuis: à Penn State, 2018.

À surveiller dans App State: quelle part de l’ADN gagnant du programme peut être conservée avec un troisième entraîneur-chef différent en trois saisons? Probablement une bonne quantité, puisque Clark faisait partie du personnel avec Scott Satterfield (maintenant à Louisville) et Eli Drinkwitz (maintenant au Missouri). Mais les 49ers ne sont pas un adversaire incontournable.

Que surveiller de Charlotte: les Niners peuvent-ils faire un autre pas en avant lors de leur deuxième année sous Will Healy? Ils ont fait leur tout premier match de bowling la saison dernière, menant à un corps torse nu de Healy surfer de manière mémorable sur ses joueurs dans les vestiaires après que la candidature ait été sécurisée. L’offensive devrait continuer à cliquer avec le talent de retour au quart-arrière et au receveur large, ainsi que l’arrivée du demi-arrière de transfert diplômé Tre Harbison du nord de l’Illinois.

QUATRE POUR LE PLAYOFF

Quelques règles de gestion interne de Dash CFP: Personne n’est en lice pour les séries éliminatoires tant qu’il n’a pas joué un match – un match contre un adversaire FBS. Pour l’instant, cela élimine le quatuor des éliminatoires de pré-saison de Clemson, Alabama, Oklahoma et Géorgie (qui n’a pas encore joué), et cela élimine le vainqueur de la première semaine, Marshall (qui a battu le FCS Eastern Kentucky).

Voici donc comment ça se passe après un week-end de jeux dépourvus de compétitivité et de drame:

Rose Bowl: Top graine BYU (8) vs quatrième graine SMU (9).

Les Cougars ont dominé la marine lundi soir, écrasant les aspirants de marine à la ligne de mêlée. C’était un risque de ramasser un match à la 11e heure contre une équipe optionnelle, mais BYU a malmené le match de course de la Marine et a ensuite fait courir le ballon à volonté en attaque. Ce fut un début de saison spectaculaire et, en une semaine de jachère, les Cougars se hissent au sommet du classement des séries éliminatoires de Dash, mettant en place un affrontement entre Mormons et Méthodistes à Pasadena. Prochainement pour BYU: le 19 septembre à l’Armée, alors que le programme de huit matchs patchwork des Cougars complète le segment de l’académie de service.

Les Mustang ont été bons, pas super, en battant Texas State. Le quart-arrière Shane Buechele a lancé pour 367 verges, trouvant beaucoup de receveurs capables après avoir perdu le premier objectif James Proche contre la NFL. SMU devra resserrer certaines choses pour concourir pour un titre de l’American Athletic Conference. Prochain rendez-vous pour SMU: un match de rivalité du vendredi contre TCU a été reporté, le prochain match prévu est donc le 19 septembre au nord du Texas.

Sucrier: deuxième graine Armée (10) vs troisième graine Memphis (11 ans).

Au moins une académie de service s’est présentée ce week-end. Les cadets ont donné à une nation affamée de football le blocage et la lutte dont elle avait faim dans une émasculation 42-0 du Middle Tennessee samedi après-midi. C’était l’armée de marque, essayant quatre passes et en complétant deux, tout en contrôlant le jeu du coup de pied d’ouverture au pistolet final. Après avoir reculé de 11–2 en 2018 à 5–8 l’année dernière, les cadets semblent avoir retrouvé leur mojo. Prochainement pour l’armée: Louisiana-Monroe à West Point samedi.

Lors des débuts du nouvel entraîneur Ryan Silverfield, Memphis a géré une très bonne équipe de l’État de l’Arkansas. Les Tigers n’étaient pas extrêmement explosifs, ne brisant qu’un seul jeu de 30 verges ou plus, mais ils ont efficacement déplacé le ballon tout le match derrière le quart-arrière vétéran Brady White. Le point culminant du match a été une course de 25 verges sur un faux botté de dégagement par le joueur de ligne défensive de 270 livres Joseph Dorceus. Prochainement pour Memphis: Houston vient à Memphis vendredi.

Également considéré: le sud de l’Alabama.