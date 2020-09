La saison de la NFL débutera officiellement jeudi soir avec un match revanche de la semaine 1 de la ronde de division des séries éliminatoires de l’AFC alors que les chefs champions en titre affronteront les Texans. Les Chiefs sont actuellement favoris à 9,5 points contre les Texans. Selon le tableau de bord de mouvement de ligne de BetQL, l’écart a légèrement évolué dans la direction des Texans, les Chiefs ayant initialement ouvert en tant que favoris à 10 points. Les Chiefs sont un favori de -450 moneyline et le plus / moins est fixé à 54 points.

Le modèle de meilleur pari de la NFL de BetQL répertorie ce jeu comme un pari à cinq étoiles et un pari à quatre étoiles. Continuez à lire pour savoir dans quelle direction le modèle se penche.

Toutes les données présentées sont celles de jeudi après-midi. Vous pouvez suivre tous les mouvements de ligne de la NFL sur le tableau de bord de mouvement de ligne de BetQL.

Perspectives des chefs

Selon le tableau de bord de paris pointu de la NFL de BetQL, alors que 60% des billets ont été placés sur les chefs à -9,5, 66% de l’argent est versé avec les chefs sur l’écart. Alors que 54% des billets de moneyline ont été écrits pour les Chiefs à -450, 76% de l’argent a été misé sur les Chiefs battant les Texans. Il est surprenant de voir les tranchants et les professionnels plus optimistes sur la propagation et l’argent des Chiefs que le public compte tenu de la récente fusion épique des Texans contre les Chiefs en séries éliminatoires.

Le mois de septembre a toujours été un bon mois pour les chefs à l’époque d’Andy Reid. Les Chiefs ont une fiche de 19-5 en septembre depuis que Reid est devenu l’entraîneur-chef de Kansas City. Les Chiefs avaient une fiche de 13-5 contre l’écart la saison dernière. Tous les membres clés de l’offensive de haute puissance des Chiefs sont de retour dans l’équipe cette saison, y compris le quart-arrière Patrick Mahomes, l’ailier serré Travis Kelce et les larges receveurs Tyreek Hill et Sammy Watkins.

Les Chiefs ont une fiche de 24-7 dans les 31 débuts de carrière de Mahomes au poste de quart-arrière. La saison dernière, Mahomes a réussi 4031 verges et 26 touchés en 14 matchs tout en complétant 65,9% de ses passes pour une note de passeur de 105,3. En deux matchs contre les Texans la saison dernière, Mahomes a réussi 594 verges et huit touchés. Les Chiefs avaient la cinquième meilleure note de passage offensive de la NFL la saison dernière.

Perspectives des Texans

Les Texans viennent de remporter des championnats consécutifs de l’AFC Sud, mais leur équipe a radicalement changé pendant l’intersaison. L’entraîneur-chef Bill O’Brien a assumé la responsabilité du poste de directeur général en janvier. La transaction la plus controversée d’O’Brien cette intersaison a été d’échanger le receveur du Pro Bowl DeAndre Hopkins aux Cardinals. Hopkins a mené les Texans la saison dernière avec 1 165 verges sur réception et 104 réceptions et a représenté 28,8% des cibles de réception des Texans la saison dernière.

Les cibles principales du quart Deshaun Watson au receveur seront Will Fuller, Kenny Stills et Brandin Cooks récemment acquis, qui souffre d’une blessure au quad. Les Texans ont une fiche de 27-13 dans les 40 matchs en carrière que Watson a disputés au quart-arrière. Watson a réussi 3 852 verges et 26 touchés en 15 matchs la saison dernière, complétant 67,3% de ses passes. Watson s’est également précipité pour 413 verges et sept touchés.

Les Texans ont battu les Chiefs la saison dernière au Arrowhead Stadium lors de leur rencontre de saison régulière. Cependant, les Chiefs ont fait exploser Houston lors de leur affrontement dans le tour de division de l’AFC alors que les Texans cédaient tristement une avance de 24 points en première période sur les Chiefs. Les Texans avaient une fiche de 8-9 contre l’écart la saison dernière et ont terminé l’année avec la huitième pire note de passage défensif de la NFL.

Vous pouvez trouver tous les spreads de points NFL mis à jour, les lignes et les cotes sur BetQL!

Prédiction

Le modèle NFL de BetQL indique que placer les 9,5 points avec les Chiefs sur l’écart est un pari de cinq étoiles (valeur maximale) pour leur match avec les Texans. Bien que les paris publics de la NFL soient presque divisés en deux pour ce jeu, le modèle projette que les Chiefs devraient être un favori de 11,5 points contre les Texans. Le modèle qualifie également les Chiefs -450 moneyline de pari quatre étoiles.

Consultez le tableau de bord des meilleurs paris de la NFL de BetQL pour découvrir ce que l’algorithme aime pour la propagation et les sur / sous pour chaque match de la NFL ce week-end., Et pour voir quelles équipes les choix d’experts de notre modèle NFL sont sur la semaine 1!