La semaine 1 est presque terminée, mais pas avant le double titre annuel de Monday Night Football. Les Steelers et les Giants commencent les choses avant un dernier verre des Titans-Broncos. Les deux jeux offrent des opportunités de paris uniques, à la fois pour et contre les favoris.

Toutes les données présentées sont celles du lundi après-midi. Vous pouvez suivre tous les mouvements de ligne de la NFL sur le tableau de bord de mouvement de ligne de BetQL.

MNF DFS: Choix de TEN-DEN DK Showdown | PIT-NYG DK Showdown choisit | Choix de la gamme DK MNF

Aperçu des paris Steelers-Giants

19 h 15 HNE: Pittsburgh Steelers -5,5 @ New York Giants O / U: 47,5

La saison dernière, les Steelers étaient l’une des équipes les plus intéressantes à regarder, le quart-arrière de la franchise Ben Rothlisberger n’ayant disputé qu’un seul match, une défaite de 33-3 contre les Patriots. En son absence et sous la direction du quart-arrière Mason Rudolph et Duck Hodges, l’équipe a raté les séries éliminatoires, ne terminant que 8-8 avec 18,6 points par match (27e pire de la NFL). Avec le retour de Rothlisberger, on peut certainement s’attendre à une reprise offensive des Steelers. Pendant l’intersaison, les Steelers ont ajouté Eric Ebron pour améliorer leur position finale serrée et le jeu de passes dans son ensemble. De plus, avec le développement de Diontae Johnson et la présence de JuJu Smith-Schuster, l’attaque des Steelers devrait être capable de marquer plus de 18,6 points par match.

Alors que nous nous attendons à ce que les Steelers s’améliorent offensivement, la raison pour laquelle ils ont terminé 8-8 la saison dernière était uniquement à cause de leur défense d’élite. L’ajout de Minkah Fitzpatrick et l’émergence de TJ Watt en tant que stars défensives ont révolutionné la défense qui n’accordait que 18,3 points par match (top cinq de la NFL). Non seulement les Steelers ont un pouvoir de star défensif, mais ils ont également un grand talent polyvalent de la part de Cam Heyward, Bud Dupree, Steven Nelson et le étudiant de deuxième année Devin Bush. La solide défense de l’équipe de l’année dernière, qui n’était que de 4-12 contre l’OVER, ne devrait que s’améliorer alors que nous entamons la saison 2020. Le total étant fixé à 47,5, il serait judicieux de regarder UNDER.

Quant aux Giants, en 2019, ils n’ont terminé que 4-12; cependant, le potentiel de leur jeune noyau était certainement là. Sous la direction de la recrue Daniel Jones et avec l’absence de plusieurs matchs de la star Saquon Barkley, les Giants ont pu marquer en moyenne 21,6 points par match. Ce nombre devrait certainement augmenter en 20 en raison du développement de Jones en tant que passeur de deuxième année et de la santé de Barkley. Le potentiel de gros jeu constant de Barkley et la vitesse de 4,4 du jeune noyau de réception de Sterling Shepard, Darius Slayton et Evan Engram constituent une menace pour la défense difficile des Steelers.

C’est sur la défensive que les Giants ont le plus lutté en 2019, abandonnant une moyenne de 27,8 points par match (le troisième pire de la NFL). L’embauche hors saison de l’ancien entraîneur des équipes spéciales des Patriots, Joe Judge, en tant qu’entraîneur-chef devrait aider à améliorer la défense. De plus, nous pouvons nous attendre à ce que la défense contre la course s’améliore avec la présence de Leonard Williams et d’autres stoppeurs difficiles. Quant au secondaire, les ajouts de Xavier McKinney et James Bradberry devraient ajouter de la polyvalence et une meilleure couverture à la défense, capable de contenir le noyau de réception des Steelers.

Malgré une fiche de 4-12, les Giants ont mieux joué contre l’écart en 2019, avec une fiche de 7-9; cependant, lorsqu’ils jouaient en tant qu’outsider à domicile, ils étaient 0-5. À l’inverse, les Steelers, qui ont obtenu une fiche de 8-8 la saison dernière, ont une fiche de 9-7 contre l’écart. La tendance la plus intrigante est peut-être que Mike Tomlin et les Steelers n’ont que 26-37 contre l’écart en tant que favoris de la route comme ils le sont dans ce match. Selon les données NFL Picks de BetQL, les Giants ont 33,5% de chances de gagner avec un score final projeté d’une victoire de 24-20 Steelers. En outre, il y a 98% des billets avec 72% de l’argent sur les Steelers, de sorte que les Giants +5,5 seraient non seulement d’accord avec les données BetQL, mais atténueraient également les paris publics de la NFL.

MISES À JOUR SUR LES BLESSURES MNF: Golden Tate | Courtland Sutton

Aperçu des paris Titans-Broncos

22 h 10 HNE: Titans du Tennessee +1 @ Denver Broncos O / U: 41

En 2019, nous avons vu l’émergence des Titans comme une menace possible dans l’AFC, alors qu’ils éliminaient les Corbeaux lors de la ronde divisionnaire. Ils avaient également une avance de 10 points sur les champions du Super Bowl dans le championnat AFC. La saison 2019 a établi Ryan Tannehill non seulement comme un partant compétent dans la NFL, mais aussi exactement ce dont cette équipe a besoin. Il en fait juste assez dans le jeu de passes avec l’aide d’AJ Brown pour compléter l’utilisation élevée de Derrick Henry à la fin de la saison. La saison dernière, les Titans ont en moyenne 25 points par match et 143,5 verges au sol par match en raison de la folie d’Henry 4,2 verges après contact par course.

Défensivement, les Titans ont été solides en 2019, n’abandonnant en moyenne que 19,8 points par match. Le Tennessee était excellent sur la ligne défensive avec l’acquisition de Cameron Wake et l’émergence du jeune joueur Jeffery Simmons. Quant aux secondeurs, Rashaan Evans et Jayon Brown ont été cruciaux pour arrêter la course. Le secondaire est l’endroit où l’équipe a brillé le plus, avec Kevin Byard et Kenny Vaccaro dominant en matière de sécurité et Logan Ryan menant les arrières défensifs. La bonne défense et l’attaque lente des Titans ont mis les totaux particulièrement bas, leur permettant d’aller 11-8 contre les plus.

De l’autre côté du ballon, les Broncos ont lutté tôt; cependant, la montée en puissance de la recrue Drew Lock leur a permis de terminer 7-9. En 2019, les Broncos de Vic Fangio n’avaient rien d’impressionnant sur le plan offensif, avec une moyenne de seulement 17,7 points par match, l’un des pires de la ligue. Cette intersaison, les Broncos ont tout fait pour s’améliorer offensivement et encourager le développement de Lock, qui a terminé 4-1 en 2019. De retour de l’année dernière, Phillip Lindsay, Cortland Sutton et Noah Fant. Ce qui est encore plus excitant, ce sont les ajouts hors saison de Melvin Gordon, Jerry Jeudy et KJ Hamler. Nous verrons si Lock est vraiment l’avenir à Denver, car il a reçu presque tout pour réussir sa deuxième campagne.

Du côté défensif, les Broncos ont été excellents en 2019, n’accordant que 20,1 points par match. Le départ de Chris Harris Jr. pourrait définitivement blesser; cependant, l’équipe a toujours une solide ruée vers les passes. Quant au secondaire, les Broncos espèrent que AJ Bouye pourra suivre les traces de Harris Jr., mais avec Justin Simmons à la barre on peut s’attendre à ce qu’ils restent solides.

En 2019, les Broncos et les Titans étaient essentiellement contre l’écart, allant respectivement de 9-7 et 10-8-1. Avec juste un écart d’un point en faveur des Broncos, ce jeu est essentiellement un choix. À son époque avec les Titans, Mike Vrabel a une fiche de 20-15 contre la moneyline dans tous les matchs pour un bénéfice impressionnant de 11 unités et un retour sur investissement de 31,4%. Selon les données Best Bet de BetQL, les Titans ont 47,9% de chances de gagner avec un score final prévu de 21 à 20,5. Bien que la majorité des billets soient pariés sur les Titans et l’avantage de l’argent pro pour les Broncos, les données de BetQL attribuent une note de deux étoiles aux Titans +1.