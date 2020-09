Un road trip que les Rockies du Colorado pensaient être la clé de leurs perspectives en séries éliminatoires atteindra la mi-course dimanche avec la conclusion d’une série contre les Dodgers de Los Angeles.

Après une victoire de 5-2 sur les Dodgers samedi, les Rockies se sentent bien, sachant qu’une victoire très insaisissable en série à Los Angeles est à portée de main.

Avant la victoire, les Rocheuses avaient perdu 17 de leurs 18 derniers matchs au Dodger Stadium et 24 de leurs 28 derniers matchs dans la rivalité. La dernière fois que les Rockies ont remporté une série au Dodger Stadium, c’était du 29 juin au 1er juillet 2018.

La victoire de samedi n’a pas été facile pour le Colorado. Avec le match à égalité 2-2 en neuvième manche, Nolan Arenado a brisé l’impasse avec un simple RBI, son premier coup sûr contre les Dodgers toute la saison.

Les Rocheuses (19-20) enverront le droitier Ryan Castellani (1-2, 4,81 mpm) au monticule dans le rare match de dimanche soir qui n’est pas à la télévision nationale. Le départ local de 19h10 s’est avéré fortuit puisque la température élevée à Los Angeles dimanche après-midi devrait être de 109.

Après cinq départs plus tôt cette saison pour commencer sa carrière dans les ligues majeures, Castellani a fait une apparition en relève en deux manches lors de son dernier voyage au monticule. Il n’a pas abandonné une course et a accordé deux coups sûrs en deux manches de travail mercredi contre les Giants de San Francisco.

Ce sera la première sortie de Castellani contre les Dodgers, ainsi que sa première lancée dans un stade de baseball qui n’a pas de dôme rétractable après des sorties à Seattle et en Arizona. Il n’a abandonné que deux points en 10 manches combinées lors de ses départs sur route cette saison.

Débutant débutant ou pas, les Rocheuses aiment leurs chances. Le directeur des Rocheuses, Bud Black, a prêché une attitude positive en mettant l’accent sur l’avenir, pas en arrière. Après l’arrêt à LA, les Rocheuses se dirigent vers San Diego. Les Dodgers (30-11) et les Padres sont les deux seules équipes devant eux au classement de la National League West.

“Je ne peux pas me répéter assez”, a déclaré Black aux journalistes. «Chaque match est un jeu unique. Demain, nous ne savons pas ce qui va se passer. Cela ne fait aucun doute.

“Nous devons exécuter des lancers. Nous devons avoir de bons au-bats. Nous devons jouer sur le terrain. Et si nous faisons cela, nous serons dans le jeu. Et si nous en avons gros succès et faire quelques lancers, nous gagnerons la partie. “

Les Dodgers contreront avec le gaucher Julio Urias (3-0, 3.27 ERA), à la recherche de plus de ce qu’il a livré lors de sa dernière sortie. Urias vient de prendre un départ contre les Diamondbacks de l’Arizona mardi, dans lequel il a abandonné un point sur quatre coups sûrs en six manches sans but et cinq retraits au bâton. C’était la troisième fois en sept départs qu’il a lancé au moins six manches.

S’il y a eu un problème pour Urias, il est survenu dans la première manche, permettant sept points. Après avoir eu un cœur à cœur avec le personnel d’entraîneurs, Urias a tenu les Diamondbacks sans but lors de la première manche de sa dernière sortie.

“Nous avons surtout parlé d’attaquer les frappeurs”, a déclaré Urías en espagnol. “Je me sentais vraiment bien, et je pense que c’est pour cela que les choses ont fonctionné.”

À seulement trois semaines de la saison régulière, les Dodgers semblent prêts à aligner leur rotation pour les séries éliminatoires à venir.

“Pour qu’il crache maintenant une bonne et, espérons-le, gagner du terrain avec son prochain dimanche – nous aurons besoin de lui pour lancer de grosses manches”, a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts aux journalistes.

– Médias au niveau du champ