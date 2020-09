EAST RUTHERFORD, NJ (AP) Les Steelers de Pittsburgh et les Giants de New York jouent dans une certaine mesure des matchs de devinettes avant leur ouverture de saison au MetLife Stadium lundi soir.

Alors que les Steelers retournent une superbe défense, les Giants ne savent pas à quoi s’attendre avec le retour du quart-arrière vétéran Ben Roethlisberger après avoir raté la majeure partie de la saison dernière en raison d’une grave blessure au coude.

Big Ben peut-il encore aller en profondeur ou jeter le motif avec un zip? Nous verrons cette saison éclipsée par la pandémie de coronavirus.

Mike Tomlin et les Steelers sont encore plus dans le noir sur New York. Ils se préparent à affronter l’entraîneur-chef des Giants, âgé de 38 ans, Joe Judge. Il a mis une nouvelle attaque et une nouvelle défense dans l’espoir de mettre fin à des années de football frustrant pour une organisation autrefois fière.

Aucune des deux équipes n’a bien joué ces dernières années. Les Steelers (8-8) ont raté les séries éliminatoires ces deux dernières années. Les Giants (4-12) l’ont fait une fois (2016) au cours des huit dernières saisons, remportant 12 matchs au cours des trois dernières.

«Au début de la saison, il s’agit de ce que vous faites et de la qualité avec laquelle vous le faites, a dit Tomlin. ” Ce n’est pas nécessairement la façon dont vous jouez ou le schéma qu’ils utilisent ou les plans qu’ils élaborent. Une partie de la victoire au début de la saison consiste simplement à être une équipe difficile à battre et à ne pas se battre. ”

Le juge a parlé aux Giants des mêmes choses. Ne vous battez pas. Pas de pénalités. Pas de chiffre d’affaires. Fais ton travail.

«Je pense que la force de notre équipe en ce moment est que nous avons une équipe, et c’est quelque chose dont on peut être fier, a dit Judge. «Il y a beaucoup d’équipes avec beaucoup de talent qui sont réparties dans des directions différentes. J’aime quand je vois nos gars et que je vois tout le monde avancer dans la même direction. Il y aura beaucoup de choses sur lesquelles nous devons progresser et nous améliorer tout au long de l’année, mais pour le moment, je suis fier de la façon dont nos gars viennent travailler chaque jour. ”

Quelques choses à regarder aux heures de grande écoute:

GIANTS O-LINE VS. ACIER AVANT SEPT

C’est là que le jeu sera probablement décidé. Les Giants, qui ont vu le plaqueur Nate Solder se retirer, ont trois nouveaux joueurs sur la ligne O: le choix de première ronde Andrew Thomas, le centre Nick Gates et le plaqueur droit Cam Fleming. Si la ligne peut gérer les sept premiers de Pittsburgh, le quart Daniel Jones et le demi-arrière Saquon Barkley ont une chance de faire des dégâts.

Les Steelers ont mené la NFL avec 54 sacs, 18 échappés récupérés et 38 plats à emporter la saison dernière, terminant cinquième au classement général en défense.

GRANDES CIBLES

Les Steelers ont passé l’intersaison à essayer d’améliorer leurs positions offensives dans l’espoir de donner à Roethlisberger plus d’options dans la zone rouge. Cela comprenait la signature de l’ailier serré de 6 pieds 4 pouces Eric Ebron et le repêchage du receveur 6-4 Chase Claypool au deuxième tour.

Le reste reviendra à Big Ben.

«Il va y avoir de la rouille, a dit le joueur de 38 ans. ” Il n’y a aucun doute à ce sujet, mais j’espère que nous pourrons le faire tomber le plus tôt possible. Je pense que c’est ce qui le rend amusant. Si je n’étais pas nerveux et que je n’avais pas cette anxiété, je pense que vous ne devriez pas être là-bas. Il n’y a pas d’amour pour le jeu si vous ne l’avez pas. ”

SAQUON ET DANIEL

Barkley doit mettre en place des chiffres comme sa saison recrue en 2018, quand il s’est précipité pour 1307 verges et a marqué 15 touchés, 11 au sol. Le choix n ° 2 au classement général a été ralenti par une entorse à la cheville la saison dernière, gagnant 1 003 verges et marquant six touchés, quatre au sol.

Malgré le record de 24 touchés de recrue de la franchise la saison dernière, Jones doit réduire ses chiffres d’affaires. Il a 23 revirements, dont 11 échappés perdus.

LA BONNE CHOSE

Les Steelers ont remanié leur ligne offensive après la retraite du garde gauche Ramon Foster. Matt Feiler est passé du plaqueur droit au garde gauche, Zach Banner battant Chuks Okorafor pour reprendre l’ancien poste de Feiler.

Banner, qui s’est fréquemment aligné comme troisième plaqueur éligible la saison dernière, a perdu plus de 30 livres dans le but de rivaliser avec le secondeur extérieur All-Pro TJ Watt (14 1/2 sacs) à l’entraînement.

DÉFENSE DES GÉANTS

New York a réorganisé l’une des pires défenses de la NFL sous la direction du nouveau coordinateur Pat Graham.

Le secondeur intérieur Blake Martinez, le demi de coin James Bradberry et le demi défensif polyvalent Logan Ryan ont été recrutés comme agents libres. Le secondeur extérieur Markus Golden (10 sacs) et le joueur de ligne défensive Leonard Williams ont été re-signés, tandis que le secondeur extérieur Lorenzo Carter semble prêt pour la prochaine étape de sa troisième saison.

Le point d’interrogation principal est le cornerback en face de Bradberry. DeAndre Baker, un choix de première ronde de 2019 et partant l’année dernière, a été exclu mardi après une arrestation hors saison pour vol à main armée. Sam Beal s’est retiré pour des raisons de santé. Cela laisse Corey Ballentine, Issac Yiadom, Julian Love et Brandon Williams à s’intégrer.

Le rédacteur sportif d’AP, Will Graves, de Pittsburgh, a contribué à ce rapport.

