KANSAS CITY, Missouri (AP) Cela fait à peine huit mois que Patrick Mahomes a conduit Kansas City d’un trou 24-0 pour battre Deshaun Watson et les Texans de Houston en ronde de division des séries éliminatoires, un retour brutalement efficace qui a finalement propulsé les Chiefs à leur premier titre du Super Bowl en 50 ans.

Cependant, tout a changé.

La pandémie de coronavirus a effectivement annulé toute l’intersaison de la NFL ainsi que les quatre matchs de pré-saison. Cela signifie que leur match revanche au stade Arrowhead jeudi soir sera le premier match pour quiconque depuis février. Cela signifie également que la foule de ce qui est historiquement l’un des sites routiers les plus difficiles de la ligue sera limitée à environ 17 000 fans.

Les Texans ne portent plus le receveur étoile DeAndre Hopkins ou le leader de la course Carlos Hyde sur leur liste. L’entraîneur des Chiefs Andy Reid ne porte plus l’étiquette lourde et ignominieuse de meilleur entraîneur pour ne jamais remporter un championnat.

«Vous devez vous attendre à l’inattendu», a déclaré Mahomes, «et c’est ce que nous essayons de faire. Nous allons avoir un plan de match pour tout, et je vais faire des ajustements le plus rapidement possible pour que nous puissions démarrer rapidement. J’espère. ”

Les deux équipes ont de nombreuses raisons d’anticiper un bon départ.

Bien sûr, l’attaque des Texans a subi une cure de jouvence dramatique avec le départ de Hopkins et Hyde, mais à leur place sont venus de larges receveurs Brandin Cooks et Randall Cobb avec un David Johnson en bonne santé au porteur de ballon. Et leur défense a un JJ Watt en bonne santé, quelque chose qu’ils n’ont apprécié que pendant environ la moitié de leurs matchs la saison dernière – et ont manqué beaucoup trop souvent au cours de sa carrière exceptionnelle.

«Nous avons l’occasion d’aller au stade à domicile des champions en titre du Super Bowl dès le départ et de rivaliser avec une grande équipe. C’est ce que vous voulez ”, a déclaré Watson, qui a signé la semaine dernière une prolongation de contrat de 160 millions de dollars pour quatre ans. C’est la meilleure opportunité que vous puissiez avoir pour commencer la saison. ”

Cette prolongation de contrat est la deuxième en importance de l’histoire de la NFL. Le premier: la prolongation de 10 ans signée par Mahomes, le MVP en titre du Super Bowl, qui pourrait finalement lui rapporter environ un demi-milliard de dollars.

Bons jours de paie pour deux quarts pris à part deux choix au premier tour du repêchage 2017.

«Ces deux gars ne sont que d’excellents joueurs. Des joueurs très, très dynamiques ”, a déclaré l’entraîneur des Texans Bill O’Brien. Il est toujours intéressant de savoir comment les horaires sont créés, que ce soit le match qui ouvre la saison, surtout avec ce qui se passe. Ce qui s’est passé ces six derniers mois est sans précédent. Maintenant, vous avez ce match avec ces deux quarts qui ont tant fait au début de leur carrière, c’est “ une excellente soirée pour la ligue et une excellente nuit pour le football ”.

PRÉOCCUPATIONS CONCERNANT LE COVID-19

Les Chiefs font partie d’une poignée d’équipes qui ont été autorisées par les autorités locales et étatiques à avoir des fans pour la semaine 1, mais le nombre a été plafonné à 22% de la capacité. Ceux qui y participeront – presque entièrement détenteurs de billets de saison – seront tenus de porter un masque facial chaque fois qu’ils sont incapables de maintenir leur distance sociale.

La dernière fois que Reid s’est souvenu de son entraînement devant si peu de fans, c’était en tant qu’assistant à l’État de San Francisco en 1985.

«Si nous jouions à UC Davis, nous l’aurions. Mais ça fait un moment ”, a-t-il déclaré. Ils avaient le ballon ultime juste pour entrer dans le stade, cependant, cela a été choisi. Alors je sais qu’ils seront excités et prêts à partir. ”

TITLETOWN

Les Chiefs ont hissé leur drapeau du Super Bowl la semaine dernière, lorsqu’ils ont remis leurs bagues lors d’une cérémonie sur le terrain en présence de joueurs, d’entraîneurs et de membres de leur famille. Mais ils recommenceront pour la foule lors d’une cérémonie d’avant-match.

Le drapeau rejoindra le drapeau du championnat 1969 qui a survolé le stade Arrowhead tout seul au cours des cinq dernières décennies.

STAND OU AGNEZ-VOUS?

La ligue prévoit de jouer “ Lift Every Voice And Sing ”, qui est largement considéré comme l’hymne national des Noirs, avec “ The Star-Spangled Banner ” avant les matchs de cette saison, car il reconnaît les initiatives de justice sociale à travers le pays.

On a demandé à Reid et O’Brien si leurs équipes prévoyaient de s’agenouiller jeudi soir. Aucun des deux entraîneurs n’a dévoilé les plans de son équipe.

«Il y aura certainement des conversations avant le match», a déclaré Watt, «que ce soit au sein de notre équipe seul ou avec les Chiefs. Quoi qu’il en soit, pour nous assurer que quoi que tout le monde fasse, nous sommes sur la même longueur d’onde. ”

SCOUTER LES TEXANS

Avec quelques nouveaux meneurs de jeu à l’attaque, les Texans ont également le nouveau coordinateur défensif Anthony Weaver et l’entraîneur des équipes spéciales Tracy Smith. Le plaqueur défensif Ross Blacklock, un choix de deuxième tour, était leur première sélection dans le repêchage tandis que la sécurité des anciens Chiefs Eric Murray devrait commencer après avoir passé la saison dernière à Cleveland.

«Vous regardez tout ce qu’ils ont fait la saison dernière et même des années après qu’ils ont joué contre nous (et) vous essayez de formuler un plan de match, a déclaré Mahomes. «Il y aura très peu d’opportunités, donc quand vous les avez, vous devez être sûr de les exécuter. Je pense que c’est ce que vous avez vu en séries éliminatoires. ”

SCOUTER LES CHEFS

Les Chiefs ont également distribué de gros contrats au plaqueur défensif Chris Jones et à l’ailier serré Travis Kelce, laissant peu d’argent pour les agents libres. Leur plus gros ajout durant la saison morte a été le choix de première ronde Clyde Edwards-Helaire, qui commencera à être porteur de ballon.

Kansas City jouera sans un trio de joueurs qui ont exclu le garde droit Laurent Duvernay-Tardif, le demi offensif Damien Williams et le joueur de ligne offensive recrue Lucas Niang. Ils manqueront également le demi de coin Bashaud Breeland et le plaqueur défensif Mike Pennel, qui sont suspendus pour le début de la saison.

