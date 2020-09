DENVER (AP) Depuis que la NFL a publié son calendrier le 7 mai, Jurrell Casey compte les jours avant l’ouverture de la saison des Denver Broncos contre le Tennessee.

Les Titans ont échangé Casey à Denver cette intersaison dans une décharge salariale, dégageant 11 millions de dollars d’espace de plafond en envoyant le quintuple joueur de ligne défensive du Pro Bowl à Denver pour un choix de repêchage de septième ronde.

«Ça va être un peu plus de jus, a dit Casey à l’approche de ses débuts à Denver.

Les Broncos accueillent les Titans lundi soir dans un Empower Field vide à Mile High.

Casey était un peu plus animé ce printemps quand il a appelé les Titans, disant que la façon dont ils l’ont échangé après neuf saisons à Nashville équivalait à le jeter “ comme une poubelle ”.

«Ce qui est si fou, c’est que vous leur donnez beaucoup. Surtout lorsque vous faites appel à une agence gratuite et que vous avez la possibilité d’aller ailleurs, en particulier la façon dont cela se passait lorsque nous y étions, 2-14, 3-13 ”, a déclaré Casey sur le podcast Double Coverage hébergé par les New England Patriots. «Devin et Jason McCourty.

«C’était des moments difficiles. Quand vous êtes un gars fidèle et que vous sentez que les choses vont dans la bonne direction et que vous êtes cette pièce maîtresse, vous n’avez pas d’autre choix que de le combattre. Mon état d’esprit était de tenir le coup et les choses iraient mieux. ”

Ils l’ont fait.

Les Titans ont atteint le match de championnat de l’AFC la saison dernière grâce à une poussée en seconde période qui a suivi une défaite par blanchissage à Denver dans laquelle l’entraîneur Mike Vrabel a mis Marcus Mariota au banc de Ryan Tannehill.

Les Titans sont allés 9-4 le reste du chemin et ont pris une avance à deux chiffres à Kansas City avant de succomber 35-24 aux futurs champions du Super Bowl.

Deux mois plus tard, l’agent de Casey a appelé pour lui dire que les Titans le faisaient du shopping, des nouvelles qu’il a dit qu’il aurait préféré obtenir directement de l’équipe.

«C’était un coup au cœur parce que j’aurais pensé que l’un d’eux m’aurait frappé», a déclaré Casey sur le podcast.

Pendant six mois, les fans de Titans se sont demandé si le commerce de Casey était une grosse erreur, mais le directeur général Jon Robinson a ajouté un joueur d’impact ce mois-ci à Jadeveon Clowney, qui a obtenu l’ancien numéro de maillot n ° 99 de Casey.

«Je n’ai rien d’autre que le plus grand respect pour Jurrell dans le temps que j’ai passé ici avec lui et l’impact qu’il a eu sur notre organisation, a déclaré l’entraîneur des Titans, Mike Vrabel. Ce n’est pas la première ou la dernière fois qu’un joueur affronte son (ancienne) équipe l’année prochaine. Nous connaissons cela et il connaît nous et notre personnel. Il sera certainement quelqu’un que nous devrons bloquer et dont nous serons conscients. ”

L’entraîneur des Broncos Vic Fangio est certainement heureux d’avoir Casey de son côté cette fois pour aider à corral Derrick Henry et le reste de l’attaque précise du Tennessee.

«Il a été un joueur productif tout au long de sa carrière, a dit Fangio. «Il fait des jeux, il joue avec un bon sens, c’est un joueur intelligent. Il a été un bon ancrage là-dedans contre la course, il montre son mouvement athlétique …

“ Il a eu une belle carrière, alors nous étions heureux de l’avoir et nous pensons qu’il en a encore plus en lui. ”

Autres sous-intrigues lorsque les Broncos apparaissent sur “ Monday Night Football ” pour une 29e saison consécutive de la meilleure NFL:

MILLER MANQUANT

L’idée que la défense de Denver porterait l’attaque a pris un coup lorsque le secondeur vedette Von Miller a subi une grave blessure à la cheville. Maintenant, Pat Shurmur sera tenté d’ouvrir les choses pour l’offensive au visage de bébé de Drew Lock.

«Peu importe ce que fait la défense, c’est notre travail de marquer des points, a dit le receveur Courtland Sutton, qui s’est blessé à l’épaule droite à l’entraînement de jeudi.

NOUVEAU LOOK

Maintenant que les Titans ont Clowney et Vic Beasley Jr.pour renforcer leur ruée vers les passes, la grande question est de savoir à quel point l’un d’eux jouera-t-il? Clowney n’a signé son contrat que le 7 septembre, mais a passé seul l’entraînement pendant l’intersaison.

Beasley n’a réussi son examen physique que le 5 septembre après avoir passé un camp d’entraînement sur la liste des blessures non liées au football. Jouer à l’altitude de Denver pourrait également limiter le nombre de répétitions.

HENRY PAYBACK

Derrick Henry était le leader de la NFL la saison dernière avec 1 540 verges, mais il a eu du mal à deux matchs contre Denver. Henry a couru 12 fois pour 42 verges, soutenant DeMarco Murray en tant que recrue lors d’une victoire des Titans le 11 décembre 2016, et il a été limité à 28 verges en 15 courses dans une défaite de 16-0 à Denver en octobre dernier. C’était facilement le pire match de Henry la saison dernière.

JUSTICE SOCIALE

Sutton a déclaré que les Broncos, qui avaient rejoint une manifestation pacifique cet été après la mort de George Floyd, avaient décidé que chaque joueur déciderait de ce qu’il voulait faire lors de l’hymne national lundi soir. Sutton a déclaré que la seule demande de la direction était que chaque joueur soit présent sur la touche pour chanter la “ bannière étoilée ”. Sutton a déclaré qu’il prendrait un genou pour continuer à attirer l’attention sur l’injustice sociale et le racisme.

Avec les contributions de Teresa M. Walker, écrivain AP Pro Football

Suivez Arnie Melendrez Stapleton sur Twitter: http://twitter.com/arniestapleton

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP-NFL