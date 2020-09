INDIANANPOLIS (AP) Les Colts d’Indianapolis ont repêché Jonathan Taylor pour compléter leur jeu au sol.

Maintenant, il est le démarreur – et peut-être le finisseur aussi. Dimanche, les Colts donnent à une recrue de 21 ans sa chance de jouer un rôle familier: le cheval de bataille.

«Jonathan, je pense qu’il a été dans cet état d’esprit car il a été une star et un partant toute sa vie, a déclaré l’entraîneur Frank Reich. “ Donc, pour lui, entrer dans ce rôle, je pense que c’est une transition assez facile. ”

Taylor est la solution idéale.

À 5 pieds 10 pouces, 226 livres, il est assez puissant pour être efficace à l’intérieur. Sa vitesse d’échappée le rend dangereux à l’extérieur. Et lors de ses débuts professionnels le week-end dernier, il a réussi six attrapés pour 67 verges. Il a également excellé dans le poste au Wisconsin, où il a enregistré 926 portées et est devenu le premier joueur de Football Bowl Subdivision à atteindre les 6000 verges en trois saisons.

Mais avec le Marlon Mack blessé transférant le poste de départ, les Colts ont besoin de Taylor pour assumer une charge de travail plus lourde contre une défense du Minnesota qui s’est généralement classée parmi les meilleures de la ligue.

Les Vikings (0-1) n’ont certainement pas regardé la partie la semaine dernière.

Le Minnesota a accordé 43 points, le plus grand nombre de sept ans de l’entraîneur Mike Zimmer, 522 verges, le deuxième plus grand de l’ère Zimmer. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser cela se reproduire ou les Vikings pourraient quitter la ville avec leur premier départ 0-2 depuis 2013.

Que faut-il changer?

«J’ai juste l’impression que nous sommes sortis à plat, vous voyez ce que je veux dire?» A déclaré l’ailier défensif récemment acquis Yannick Ngakoue. Les gens veulent dire, je suppose, ne pas avoir de fans et des choses comme ça, mais en fin de compte, c’est comme jouer au football dans la cour. Nous n’avions pas de fans à l’époque. Nous sommes simplement allés là-bas et nous nous sommes amusés. ”

Les Colts ont d’autres problèmes.

Le nouveau quart Philip Rivers a lancé deux interceptions et le receveur du Pro Bowl TY Hilton a laissé tomber les deux dernières passes du match – un sentiment qui l’a rongé toute la semaine.

Une solution possible est une attaque plus équilibrée, avec les projecteurs sur Taylor.

«Vous êtes excité pour Jonathan», a déclaré Reich. “ Ce sera une belle opportunité pour lui. ”

VOYAGE SUR LA ROUTE

Après l’étrange match d’ouverture à domicile de la semaine dernière, les Vikings font leur premier road trip de l’ère COVID-19 à Indianapolis, où une foule de 2500 fans pourrait se rassembler.

Indy a ouvert la saison à Jacksonville, où les fans étaient socialement distancés.

“ Cela pourrait être un peu plus “ normal ” maintenant que nous avons traversé cette seule fois ”, a déclaré Zimmer. “ Nous devons simplement nous concentrer sur notre travail et ce que nous allons faire, et nous ne pouvons pas nous soucier des foules et des protocoles et de tout ce que nous allons faire. ”

Mais les Colts ont été inhospitaliers au Minnesota, qui a perdu les 11 matchs disputés à Baltimore ou à Indy. Les Vikings possèdent au moins une victoire sur la route contre les 30 autres franchises.

MONTRE MILESTONE

Philip Rivers se souvient avoir accroché des affiches de certains grands du quart dans sa chambre. Cette semaine, il pourrait en rejoindre certains et en surpasser un autre.

Rivers a besoin de deux passes de touché et de 366 verges pour devenir le sixième membre des clubs de 400 TD et de 60000 verges, et de 24 passes complétées pour dépasser le Hall of Famer Dan Marino (4967) pour le cinquième rang de l’histoire de la NFL. S’il prend le départ consécutif n ° 226, il égalera Terrell Suggs pour la 11e plus longue séquence de la ligue.

Et une victoire de plus lui donnera 124, égalant le Hall of Famer et l’ancien grand Vikings Fran Tarkenton pour la 8e place.

«C’est ce qui compte le plus, trouver un moyen d’aider l’équipe à remporter la victoire, a-t-il dit. Si cela signifie 80 mètres de passe et 55 fois, faisons-le. Si cela signifie quelque chose de différent, alors faisons-le. ”

FOE FAMILIAL

Le dernier voyage des Vikings à Indy était pour les débuts à domicile d’Andrew Luck.

Mais Ngakoue a joué au Lucas Oil Stadium quatre fois avec Jacksonville avant d’être échangé. En huit matchs en carrière contre les Colts, Ngakoue a récolté 6 1/2 sacs, 15 coups sûrs du quart, trois échappés forcés et une interception. Les Colts étaient impatients de le faire sortir de la division – mais pas heureux de le revoir si tôt.

«Il a un moteur implacable, a déclaré l’entraîneur Frank Reich. «C’est un concurrent féroce. C’était un très bon pick-up pour les Vikings. ”

Ngakoue n’a eu que quatre entraînements complets avec les Vikings avant ses débuts la semaine dernière contre Green Bay. Il était un non-facteur dans la perte et a reconnu cette semaine qu’il était rouillé.

RÉUNITÉ

Xavier Rhodes a passé sept saisons avec le Minnesota avant de signer avec Indianapolis en tant qu’agent libre en mars. Il n’est pas amer, juste excité de frapper de vieux amis.

«Quand je m’entraînais contre ces gars quand j’étais là-bas, nous participions à chaque jeu, donc ça va être la même chose sur le terrain, a dit Rhodes. Mais je vais pouvoir les affronter cette fois. ”

Le rédacteur AP Pro Football Dave Campbell de Minneapolis a également contribué.

