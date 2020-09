L’entraîneur-chef par intérim d’Atlanta United, Stephen Glass, espère que des leçons pourront être tirées alors que son équipe hors de forme affrontera un FC Dallas rajeuni au stade Mercedes-Benz.

Une défaite 2-1 contre l’Inter Miami lors de leur dernier match a fait trois défaites sur le spin et six matchs sans victoire pour Atlanta – leur plus longue attente commune pour une victoire.

Deux autres buts précoces ont été concédés la dernière fois et Glass est impatient d’aller au fond des problèmes qui affligent les vainqueurs de la Coupe MLS 2018.

“Nous allons nous asseoir et revoir la vidéo et montrer aux joueurs comment certaines situations peuvent être améliorées”, a déclaré Glass, qui a été nommé après le limogeage de Frank de Boer en juillet. “De toute évidence, vous voulez avancer aussi vite que possible, mais il est important que vous reconnaissiez les erreurs qui ont été commises.”

La forme d’Atlanta contraste fortement avec celle de Dallas, qui entame ce match sur trois victoires consécutives après avoir vaincu Houston Dynamo, Colorado Rapids et Sporting KC.

Dallas, troisième de la Conférence Ouest, a été accusé de perdre du temps lors de la victoire 3-2 contre le Sporting, mais l’entraîneur Luchi Gonzalez a défendu la conduite de ses joueurs.

“Je connais mon groupe. Je connais mon équipe et ils jouent avec beaucoup d’intégrité”, a déclaré Gonzalez. “Si vous regardez les cartes, nous sommes l’une des équipes avec le moins de cartes de toute la ligue. Je fais toujours preuve de respect envers les joueurs et les entraîneurs.

“Je veux que nous continuions à concourir et à nous battre pour le maillot, à nous battre pour eux-mêmes et à faire preuve de personnalité.”

JOUEURS À SURVEILLER

Atlanta United – Jon Gallagher

Atlanta a ressenti l’absence de Josef Martinez depuis son exclusion en raison d’une blessure au genou à long terme en juillet. L’arrivée de Marcelino Moreno mardi pour remplir une place de joueur désigné est un gros coup de pouce, mais pour l’instant, il appartient à d’autres de combler le vide de buts. Après avoir raté le but avec son premier but en MLS la dernière fois, il est peut-être temps pour Gallagher de briller.

FC Dallas – Franco Jara

Jara a décroché un doublé lors de la victoire 3-2 contre le Sporting pour marquer cinq buts lors de ses cinq derniers matches. Le joueur de 32 ans, qui avait déjà remporté quatre sélections pour l’Argentine, est responsable de plus d’un quart des 19 buts de Dallas jusqu’à présent dans la campagne 2020.

FAITS CLÉS OPTA

– Le FC Dallas a remporté chacune de ses deux dernières rencontres avec Atlanta United, dont une victoire 2-1 au Mercedes-Benz Stadium la saison dernière. Les Red Bulls (2 victoires) sont la seule équipe à enregistrer plus d’une victoire à Atlanta United depuis qu’ils ont rejoint la MLS en 2017.

– Atlanta United est sans victoire en six matches consécutifs (D2 L4) pour la deuxième fois de l’histoire du club (D4 L2 de septembre 2017 à mars 2018). Ils en sont à leur deuxième séquence de trois défaites consécutives dans l’histoire du club après avoir également perdu trois matchs consécutifs au tournoi MLS is Back.

– Le FC Dallas s’est imposé 3-2 au Sporting Kansas City samedi, juste sa deuxième victoire lors de ses 18 derniers matchs à l’extérieur (D5 L11), les deux à Kansas City. Leur victoire à l’extérieur juste avant cette série de 18 matches avec deux victoires à l’extérieur a eu lieu à Atlanta en avril 2019.

– Atlanta United a marqué 12 buts en 12 matches cette saison. Lors des 12 matchs de saison régulière avant sa blessure le 29 février, Josef Martinez avait marqué 14 buts à lui tout seul.

– Franco Jara a marqué un des cinq meilleurs buts de la MLS en septembre avec son coéquipier Santiago Mosquera à égalité avec Gyasi Zardes pour la deuxième place de la MLS ce mois-ci avec quatre buts.