Natxo Lezkano, entraîneur de Liberbank Oviedo. | Luisma Murias Antonio LORCA

Test de hauteur pour la Liberbank Oviedo en terres galiciennes. Les gens d’Oviedo clôturent le premier tour contre Leyma Coruña cet après-midi (20h00, Vinx, à Telecable). Des mots plus grands dans LEB Oro Le club galicien a l’un des budgets les plus élevés de la catégorie et arrive également au match sur une lancée: ils ont quatre victoires consécutives.

Liberbank Oviedo, qui connaît une excellente saison, fait face à la chute après une dure défaite contre Cáceres (88-72) dans ce qui était la pire version d’Oviedo jusqu’à présent cette saison.

Pour cette raison, la rencontre de cet après-midi est pour Liberbank, la cinquième du tableau (les Galiciens sont troisièmes), l’occasion de donner un autre coup dur sur la table. Les gens d’Oviedo ont le seul doute sur Alexis Bartolomé. Le technicien Liberank, Natxo Lezkano, a fait le point hier du moment de l’équipe avant de jouer cet après-midi et s’est concentré sur l’accumulation de matchs auxquels l’OCB fait face. Après la réunion d’aujourd’hui, les habitants d’Oviedo ne quitteront pas la Galice et, mercredi, ils rendront visite au leader, Bregoán, à Lugo.

«Avec la question du covid, nous savions déjà que ce mois-ci, cela allait devenir compliqué. Nous venons d’être un mois entier sans compétition, et maintenant en décembre nous avons dans quelques jours de nombreux matchs avec des voyages entre les deux, mais c’est ce que nous avons », a souligné le technicien. “Le mois (décembre) est particulièrement dur et les jambes commencent à ne plus être aussi fraîches qu’avant, ce qui a été remarqué à Cáceres et nous espérons que cela n’affectera pas les matchs suivants”, a analysé Lezkano, qui a de nouveau critiqué la défaite. dans les terres d’Estrémadure.

«Ce fut une défaite difficile. Les problèmes physiques que nous avions n’étaient pas la cause de la perte, car nous n’étions pas aussi bons que nous l’aurions souhaité. Le match a été difficile car il est aussi un rival direct, la différence de points était grande et nous n’avions pas la possibilité de gagner à aucun moment ».

L’OCB a désormais l’opportunité de vaincre la mauvaise boisson d’Estrémadure face à une équipe de haut niveau. Du meilleur. D’où l’éloge de Nezkano. «Leyma Coruña est une équipe formidable, il a des joueurs de haut niveau dans chaque poste, polyvalents, avec une expérience dans la ligue et même avec des promotions à l’ACB. C’est une équipe très physique, je pense la plus physique de la Ligue », a-t-il assuré.

La principale menace de Leyma est le centre Gary McGhee. L’Américain a une moyenne de 9,5 points, 5,8 rebonds et 3 fautes reçues par match. Dans les rangs de l’équipe galicienne, il y a deux anciens joueurs de l’OCB: Rolando Jakstas et Romaric Belemene. Les deux sont deux des meilleurs joueurs que l’entraîneur de Leyma, Sergio García, a dans ses rangs.