Ressemblant enfin à l’équipe qui a remporté la Conférence de l’Est l’année dernière, le New York City FC cherche sa troisième victoire consécutive mercredi soir face à la New England Revolution.

Avec un changement d’entraîneur et un début lent à la fois avant la pandémie et à MLS Is Back, il a fallu un certain temps au NYCFC (3-5-0) pour se remettre en forme. Mais avec le meilleur meneur de jeu Maxi Moralez semblant être enfin en bonne santé, il peut en effet y avoir une forme à trouver.

Suscité par l’entrée de l’Argentin à la mi-temps, Moralez a inscrit le but du défenseur Anton Tinnerholm à la 53e minute – sa 50e passe décisive en MLS – alors que les Blues du Bronx battaient le Chicago Fire 3-1 samedi soir pour leur premier match consécutif. victoires en saison régulière. Tinnerholm a également contribué au but d’Alexander Ring pour commencer le dernier quart d’heure qui a mis le match hors de portée.

“Je suis vraiment heureux que ma jambe se sente mieux et que je me sens bien”, a déclaré Moralez via un traducteur après le match. “J’étais prêt à jouer. De toute évidence, l’entraîneur voulait que je sois en sécurité et m’a mis en seconde période. C’était génial que nous ayons gagné, nous étions la meilleure équipe, surtout en seconde période, nous avons très bien joué.”

Moralez a ajouté qu’il était à 100% et prêt pour ce match, ce qui signifie que l’entraîneur Ronny Deila pourrait donner au milieu de terrain son premier départ depuis l’ouverture du match de groupe à MLS Is Back le 9 juillet. Après avoir accumulé 16 buts et 38 passes décisives au cours des deux dernières saisons, Moralez a inscrit un but et deux passes décisives en 10 matches toutes compétitions confondues en 2020.

La Nouvelle-Angleterre (2-1-5) mène une séquence de sept matches sans défaite en saison régulière dans ce match, mais il y a une certaine frustration après un troisième match nul consécutif à domicile après une impasse 1-1 contre les Red Bulls de New York dimanche. . Gustavo Bou a fourni une part des points avec son égalité à la 41e minute, mais l’assistant Richie Williams a déploré certaines opportunités qui ont été laissées de côté.

“Ce n’était pas le résultat que nous recherchions chez nous”, a déclaré Bou sur le site officiel de la Révolution. “Nous savions que c’était une bonne équipe qui aime faire pression. Nous savions que ce serait difficile. Nous avons joué les centres et nous avons joué le ballon long. En seconde période, nous avons essayé de garder notre rythme. Nous avons eu quelques occasions là-bas au fin, mais finalement nous avons échoué. “

Bou est maintenant le point d’appui de l’attaque de la Nouvelle-Angleterre pour le score et le jeu avec Carles Gil perdu pour la saison avec un Achille déchiré. Il a bien répondu aux tâches supplémentaires, marquant des buts lors des deux derniers matches et menant l’équipe avec trois au total.

Le match verra également le retour de l’entraîneur Bruce Arena sur la ligne de touche après avoir terminé une interdiction de trois matches pour son carton rouge donné à la fin de la défaite 1-0 de la Nouvelle-Angleterre contre Philadelphie en huitièmes de finale à MLS Is Back.

Arena a fait allusion à quelques changements dans son onze de départ avec le retournement rapide, notant lundi que la charge de travail de la phase un de six matchs est “très difficile. Une fois que vous avez atteint les matchs quatre et cinq, vous devez faire quelques changements.”

L’équipe locale a remporté les deux matchs l’an dernier, les Revs ayant remporté une victoire 2-0 à Foxborough sur des buts de Bou et Teal Bunbury en deuxième période. La Nouvelle-Angleterre a une fiche de 4-1-1 à domicile contre le New York City FC et 3-0-1 dans les quatre derniers.