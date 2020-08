Afin de maintenir sa défensive avare, le FC Cincinnati cherche un quatrième blanchissage consécutif en saison régulière mardi face au Chicago Fire.

Le FC Cincinnati (2-1-3) a débuté la saison de manière brutale avec trois défaites au cours desquelles il a inscrit neuf buts, couronné par une défaite 4-0 contre Columbus pour ouvrir le jeu de groupe dans le tournoi MLS Is Back. Mais quelque chose a cliqué pour l’entraîneur de première année Jaap Stam et son club, et les résultats ont été impressionnants pour le club de deuxième année.

Les Orange et Bleu sont allés 2-0-3 à leurs cinq derniers matchs en comptant leur défaite contre Portland aux tirs au but à Orlando, et ce match nul 1-1 représente également le seul but accordé au cours de ces 450 minutes. Le FC Cincinnati a peut-être eu des difficultés offensives lors de son retour à l’action, mais l’équipe de Stam a marqué un point avec un match nul sans but samedi contre DC United.

“Nous avons contrôlé le match pour de grandes parties en seconde période”, a déclaré Stam sur le site officiel du club. «C’était très bien pour nous. C’est ce que nous essayons de faire.

“Alors, oui, un seul point. Pouvez-vous dire que c’est mérité? Je regarde aussi la première mi-temps. Première mi-temps, je pense qu’ils l’ont un peu plus dominée. Nous avons eu du mal à jouer. En seconde période nous avons fait beaucoup mieux. Nous avons contrôlé le jeu pour de grandes parties, et ils ont trouvé cela très difficile. Donc, oui, à la fin, c’est bien d’avoir un point, mais à la fin de la journée, bien sûr, vous voulez pour en avoir plus. “

Le FC Cincinnati effectue une séquence de blanchissage record de 300 minutes dans ce match et est déjà à mi-chemin de son total de six blanchisseurs lors de la saison inaugurale de l’année dernière. Przemyslaw Tyton a les trois blanchissages, et la confiance dans le troisième arrière est perceptible.

“Je pense qu’il est important pour nous de sentir que nous pouvons vraiment bien défendre”, a déclaré le défenseur central Tom Pettersson. “Cela nous donne le sentiment que nous n’avons besoin que de marquer un but au lieu de concéder et de savoir que nous allons avoir besoin de trois ou quatre buts pour gagner ce match.”

Alors que le FC Cincinnati trouve son chemin avec la défense, Chicago (1-4-1) cherche toujours à avancer offensivement. Les Fire, qui font leur retour au Soldier Field à Chicago après avoir joué à Bridgeview, Ill., Participent à ce concours à la recherche de leur premier but en 276 minutes depuis le vainqueur à la 84e minute de Mauricio Pineda lors de leur victoire 2-1 contre Seattle le 14 juillet. .

Le retour à l’action de Chicago ne s’est pas très bien déroulé vendredi soir avec une défaite 3-0 à Columbus. Les Fire poursuivaient le match après avoir concédé un but à la 20e minute, bien que le score soit légèrement trompeur car ils ont abandonné deux buts supplémentaires dans les neuf dernières minutes.

“La leçon est, et encore une fois, c’est la même chose dont nous avons parlé à Orlando”, a déclaré l’entraîneur de première année Raphael Wicky. “La dernière chose est que nous devons être meilleurs dans la finition de nos chances parce que nous créons des chances, à chaque match nous créons des chances. Nous devons être meilleurs pour les terminer et puis c’est trop facile, le 1-0 est clairement trop facile. C’est une longue balle et il y a un but. Cela ne peut pas arriver. C’est trop facile. “

Pour renforcer la défense, le Fire a recruté le Colombien de 19 ans Carlos Teran de l’Envigado FC. Teran, qui faisait partie de l’équipe colombienne de la Coupe du monde des moins de 20 ans, occupera une place internationale sur la liste après que l’équipe ait placé le milieu de terrain Luka Stojanovic sur la liste des blessures de fin de saison. Le gardien Kenneth Kronholm a également été placé sur cette liste de blessés, laissant une place dans la liste à combler.

Le FC Cincinnati a pris quatre points lors de ses deux premières rencontres en MLS l’an dernier, dont une victoire 2-1 à Chicago grâce au but de Fanendo Adi à 83 minutes. FCC a également éliminé le Fire de la US Open Cup 2017 aux tirs au but en tant qu’équipe de la USL et est 1-0-2 contre eux au total.