Lionel Messi reviens avec la Ligue. Après sa deuxième pause consécutive en Ligue des champions, la star argentine revient dans l’équipe de la Club de football de Barcelone avant le match de la Ligue de Santander qui sera mesuré contre Cadix au stade Ramón de Carranza. Outre Messi, Ter Stegen, Coutinho et le centre de Ronald Araujo sont les nouvelles de la liste.

Ronald Koeman appelle 21 joueurs dans un match très important pour les intérêts de Barcelone, qui doit regagner du terrain en Ligue après un début difficile au niveau du jeu et, surtout, des résultats. Pour cela, l’entraîneur néerlandais a décidé réserve certains de ses poids lourds parmi lesquels un Messi Celui qui avait l’air frais et prêt contre Osasuna et, après ne pas avoir voyagé en Hongrie pour affronter Ferencvaros, tentera de montrer à nouveau sa meilleure version dans un domaine compliqué comme Cadix.

De plus, de Messi, Ter Stegen reviendra pour être placé sous les bâtons et c’est une autre des nouveautés de l’appel. Après sa réapparition, le gardien allemand s’est reposé contre Ferencvaros et est prêt à tenter de laisser une feuille blanche contre Cadix. Pour cela, vous pouvez utiliser le central Ronald Araujo, qui revient après la blessure qui l’a fait quitter le terrain ces dernières semaines, et se battra avec Mingueza pour le poste de compagnon de Lenglet en couple au centre de l’arrière, sans doute la position dans laquelle l’équipe du Barça a le plus besoin.

Duel de styles à Carranza

Cadix et Barcelone s’affrontent ce samedi, à partir de 21h00, dans un duel de styles dans lequel une domination catégorique de la possession est attendue par l’équipe du Barça, contre une équipe basée sur un retrait extrême et qui doit survivre aux attaques de Messi, Griezmann et compagnie. Pour accompagner les deux joueurs les plus marquants de l’attaque de Barcelone, il revient également Philippe Coutinho, la dernière, mais non des moindres, des nouveautés de Barcelone à voyager vers le sud à la recherche d’une nouvelle victoire qui les rapprochera des positions privilégiées de la Ligue de Santander.