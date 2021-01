Andrea Agnelli, Président de l’Association des clubs européens, n’est pas du tout satisfait de la répartition actuelle des compétitions européennes dans le calendrier. Le haut président de la Juventus a mis en garde contre le “risque sérieux” que court le football actuel et que les pertes seront triples ou quadruples de celles estimées par Deloitte, qui a placé l’impact du coronavirus dans le monde du football à 2 000 millions.

“Nous ne sommes pas encore en mesure de comprendre pleinement ce qui est arrivé à notre industrie et ce que la crise signifie pour les clubs”a déclaré Agnelli, qui a rencontré la semaine dernière Florentino Pérez pour discuter de la question de la Super League.

«Deloitte Money League annonce une perte de 2 000 millions d’euros pour ces deux saisons mais j’ai peur qu’il y en ait plus. La saison dernière, nous n’avions que trois ou quatre mois de stades vides, de remises commerciales, de remises pour les diffuseurs. La saison en cours sera malheureusement complète sans supporters dans le stade. Et en ce qui concerne les droits de télévision, en Allemagne, ils ont perdu 10% dans la négociation et il y a des diffuseurs internationaux qui ne paient pas leurs dettes (pointant le Mediapro de Jaume Roures) », a-t-il expliqué dans une conversation avec News Tank.

C’est pourquoi Agnelli voit clairement que l’entreprise va subir des pertes beaucoup plus confortables que prévu. «Je pense que cette saison va devenir pire que la précédente. Nous pensons que la perte globale de ces deux années pour notre industrie se situe entre 6500 et 8500 millions d’euros», A-t-il quantifié.

Après avoir évité de répondre directement à la question de savoir s’il soutient ou non la Super League, il a laissé une réflexion favorable sur le changement immédiat du format actuel. «Voulons-nous aborder l’avenir avec une perspective nostalgique ou progressiste? Il est de notre devoir d’anticiper afin que le football reste le sport le plus populaire au monde pour les décennies à venir. Nous avons un public beaucoup plus segmenté que par le passé. La génération Z (les adolescents d’aujourd’hui accros aux eSports) deviendra des consommateurs dans moins de cinq ans et il faut se demander: est-ce que ce qui leur est offert en ce moment est ce qu’ils veulent? Nous devons leur offrir des compétitions passionnantes », a-t-il déclaré.

Cette compétition passionnante consiste à réduire les jeux dans les ligues traditionnelles et à augmenter les jeux européens. «Si nous prenons les cinq meilleures ligues européennes, nous jouerons 1826 matchs chaque année contre seulement 125 en Ligue des champions. Le football doit adopter une approche plus qualitative et moins quantitative. Quand on regarde les compétitions actuelles, on constate une baisse de l’intérêt et de la compétitivité », a indiqué le manager, qui souhaite entendre la proposition de l’UEFA sur une réforme de la Ligue des champions, mais est conscient qu’une Super League doit être la voie à suivre.

«Les grands clubs ont besoin de stabilité et de revenus garantis. Une compétition fermée n’est pas recommandée, ignorant les mérites sportifs, mais à la fin de la journée c’est une affaire et nous allons nous asseoir pour faire de notre mieux pour tout le monde », a réglé un Agnelli qui a évité de parler de la Super League comme une réalité, mais a laissé entendre que quelque chose se prépare dans les coulisses. Le football tel que nous l’avons connu jusqu’à présent est mort.