Jorge Lorenzo Oui Andrea Dovizioso ils n’ont pas une bonne relation. Les deux pilotes n’ont pas très bien fini après leur expérience en tant que coéquipiers chez Ducati, une équipe dans laquelle ils ont accepté pendant deux ans (2017 et 2018). Suite aux nouvelles que Dovizioso prendra un congé sabbatique en 2021, Lorenzo a voulu commenter l’affaire sur son compte Instagram officiel.

Au cours d’une série de questions et de réponses à travers ses histoires, le pilote espagnol a répondu aux raisons du départ de Dovizioso du MotoGP. “Eh bien, après 13 ans en MotoGP sans remporter de titre …”Lorenzo a écrit sur son ancien partenaire, qui pendant les années où il était à ses côtés l’a toujours surpassé au classement général.

De même, le triple champion du monde a assuré qu’il se sentait à l’aise en tant que pilote d’essai après sa retraite: «J’ai toujours été un bon pilote d’essai pendant que j’étais actif. Et maintenant ça le serait aussi (s’ils me laissent être)«Il a écrit sur son Instagram, faisant cette fois référence aux problèmes qu’il avait avec Yamaha.

“Je ne me vois pas participer à une Coupe du monde complète”

Jorge Lorenzo a continué à répondre à certaines des questions de ses partisans, qui voulaient savoir quand il reviendrait pour concourir en tant que régulier dans une équipe MotoGP: «Je ne me vois pas participer à une Coupe du monde complète, je n’ai pas besoin de continuer à courir après la carotte du succès dans le sport. Vous en voulez toujours plus et vous n’êtes jamais satisfait. Je l’ai déjà fait pendant 30 ans et cela m’a beaucoup apporté », a-t-il déclaré.

Sur Michael Schumacher, qui se remet toujours de son grave accident de ski, Lorenzo a évoqué ses exigences en tant que pilote: «Ceux qui l’ont connu ont toujours dit qu’il était obsédé par tous les détails et qu’il était à la recherche de la perfection dans tout»Il a écrit dans sa série de questions et réponses sur Instagram.