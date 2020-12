Ce dimanche les élections ont eu lieu au Racing, au milieu de l’une des semaines les plus importantes pour le club Avellaneda, puisque l’équipe joue la série contre Boca pour les quarts de finale de la Copa Libertadores.

Avec 71,4% des voix, Víctor Blanco a été réélu président du Racing et Il servira un nouveau mandat jusqu’en 2024. Le Racing Gana y Avanza Front a remporté avec 4 828 voix (71,4%) sur 6 758 voix.

Sans aller plus loin, Blanco s’est entretenu avec les médias présents et a reconnu la victoire aux urnes: “Le sentiment est d’une grande responsabilité pour la confiance que le partenaire nous a accordée. Nous ne nous attendions pas à ce nombre de personnes venues voter et au pourcentage qui soutient cette gestion. “

“Nous allons l’assumer comme nous l’avons fait ces dernières années. Nous continuerons sur cette voie, avec le soutien du partenaire que nous remercions pour la confiance et la responsabilité que nous avons. Je promets de m’occuper du Racing comme je le fais depuis sept ans»a déclaré le président de l’Académie, en dialogue avec TyC Sports.

Pour sa part, a donné un aperçu de la situation de Diego Milito, qui ne continuera pas au poste de secrétaire technique à partir de 2021, après les divergences qu’il a eues avec Blanco: “On s’est rendu compte que le Racing était premier et que nous devons tous être unis. Il faut finir cette Copa Libertadores, qui est le rêve pour lequel le Racing a investi en créant tout ce montant de professionnels et l’idée est d’être jusqu’à la fin de la Coupe “.

“Avec Diego on parle toujours, constamment. Tous les leaders sont pour le Racing et pour le bien du club. Nous avons discuté et aussi avec l’entraîneur (Sebastián Beccacece) qui a demandé à continuer, mais Diego a présenté la démission et nous devons la respecter. Nous ne pensons pas encore au remplacement“A poursuivi Blanco.

Et enfin, le match revanche contre Boca a battu: “Aujourd’hui, la chose la plus importante est le match de mercredi de la revanche avec BocaPour tous les racinguistas c’est ce qui compte le plus et ce que nous avons ensuite … Nous avons joué un bon match ici et l’idée est d’élever la même chose là. La première étape était avec le champion Flamengo et nous avons pu le passer. Boca a beaucoup d’expérience dans ces jeux et compétitions mais nous avons confiance en notre équipe et nous y allons avec l’espoir de maintenir le résultat que nous avons », a-t-il conclu.