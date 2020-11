Le cycle de Quique Setien devant Barcelone Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais. Il a pris la relève début 2020 et a été limogé suite à l’élimination de la Ligue des champions aux mains du Bayern Munich après le douloureux 8-2. Ce dimanche, il est réapparu et a parlé de ses relations avec Lionel Messi.

“Au cours de mes 40 ans dans un vestiaire, d’abord en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur, je suis arrivé à la conclusion que vous avez 16 ou 18 hommes absolument engagés. Il y en a quatre ou cinq qui n’ont pas cet enthousiasme. Ensuite, vous en avez un ou deux qui sont compliqués et tordu. Je les ai eues comme coéquipiers et comme entraîneur. Cela a été permanent dans toutes les équipes », a-t-il expliqué.

Setien Il a participé à une interview avec Vicente del Bosque pour le journal espagnol El País. “Leo est difficile à gérer. Il faut aussi tenir compte du fait qu’il est le meilleur footballeur de tous les temps. Et qui suis-je pour le changer! S’ils l’ont accepté pendant des années tel qu’il est et ne l’ont pas changé …”, soulevé.

“Il y a une autre facette qui n’est pas le joueur et c’est plus compliqué à gérer. Bien plus. Quelque chose d’inhérent à de nombreux athlètes comme on le voit dans le documentaire Michael Jordan (The Last Dance). Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. C’est très réservé. , mais ça te fait voir ce qu’il veut. Il ne parle pas beaucoup. Oui, regarde, regarde… “, a-t-il assuré.

Dans ce passage de l’interview, del Bosque lui a rappelé la célèbre phrase que Gerardo Martino a dit à Messi à l’époque: “Je sais que si vous appelez le président, vous pouvez me renvoyer à tout moment, mais ne me montrez pas tous les jours.” Concernant ce dicton, Setien Il a répondu: “J’ai entendu cette phrase et d’autres. Je l’ai vécue. J’ai eu suffisamment d’expériences pour faire une évaluation précise de ce à quoi ressemblent réellement ce garçon et les autres.”

Pendant ce temps, l’entraîneur a évoqué l’aspect footballistique de Messi. “Je crois que Messi est le meilleur de tous les temps. Il y a eu d’autres grands joueurs qui ont été formidables, mais la continuité que ce garçon a eue au fil des ans n’a été que personne. Si quoi que ce soit, Pelé … je lui ai dit un jour que j’avais attendu 15 ans pour le jeu du Barça pour le voir », expliqua-t-il.

Enfin, il a laissé une réflexion sur son passage en tant que directeur technique de la Barça. “Je n’ai pas été moi-même. Je n’ai pas pu, ou je n’ai pas connu, la réalité est que. Quand vous signez pour un club d’une dimension comme Barça vous savez que les choses ne seront pas faciles malgré le fait d’avoir les meilleurs joueurs du monde (…) C’est vrai que j’aurais pu prendre des décisions drastiques, mais ils n’auraient rien arrangé dans un espace aussi court que celui où j’ai été et dans celui qui se concentrait tous après l’accouchement. Au final, la tension a eu raison de nous. Il n’y avait pas de temps ni pour penser ni pour travailler. S’il prenait des décisions drastiques, elles pourraient nous nuire », a-t-il complété Setien.