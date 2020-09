Après un long début à trois jours de baseball bien remplis à Milwaukee, les Brewers et les St. Louis Cardinals poursuivent leur chemin.

Après avoir partagé un double, les Cardinals et les Brewers continuent leur set de cinq matchs mardi soir.

Le projet de loi jumeau de lundi a commencé un tronçon qui a permis à ces équipes de se rencontrer 10 fois au cours des deux dernières semaines de la saison avec beaucoup de choses en jeu.

Après que Milwaukee (21-25) ait eu besoin de huit manches pour remporter le match d’ouverture de lundi 2-1, et que Saint-Louis (21-21) a répondu par un triomphe de 3-2, en neuf manches dans la nuit, les Brewers traînent la deuxième place. Cardinals par deux matchs dans la NL Central.

Les deux meilleures équipes de chaque division gagnent une place en séries éliminatoires. Bien qu’ils n’aient remporté que quatre matchs lors de leurs 10 derniers matchs et traînent les Cubs de Chicago en première place de quatre matchs, les Cardinals se retrouvent dans une position décente pour faire les séries éliminatoires.

“Ce genre d’écriture de votre propre destin, c’est une bonne chose”, a déclaré le joueur de champ intérieur des Cardinals Matt Carpenter sur le site officiel du club. “Nous allons le découvrir, d’une manière ou d’une autre.”

Milwaukee a perdu six de ses neuf derniers matchs et a totalisé sept points en cinq matchs depuis une victoire de 19-0 à Detroit le 9 septembre.

“Nous savons que chaque match en ce moment est tout”, a déclaré le joueur de champ intérieur de Milwaukee Eric Sogard sur le site officiel du club.

Un lanceur de départ fort a raconté l’histoire au cours des deux matchs lundi, et mardi offre également un match de monticule potentiellement attrayant.

Le partant prévu de St. Louis, Jack Flaherty (3-1, 3.08 ERA) ne fait que son troisième départ sur route cette saison, et dans ses deux premiers, il avait une fiche de 0-1 avec une MPM de 8,31. Il a duré un combiné de 4 1/3 manches sur ces deux départs.

Le droitier s’est un peu mieux comporté en cinq départs en carrière à Milwaukee, affichant une MPM de 4,68. Cependant, Flaherty a une fiche de 0-2 dans ces matchs.

Son plus récent départ est survenu à domicile jeudi, lorsqu’il a accordé un circuit de deux points et trois autres coups sûrs tout en supprimant six en cinq manches d’une victoire de 12-2 contre Detroit.

Les Brewers, quant à eux, semblent confiants que Brett Anderson (2-3, 4,64) sera en bonne santé pour prendre le ballon mardi. Le gaucher a été rayé samedi d’un départ prévu contre les Cubs de Chicago en raison d’un problème de hanche droite.

La sortie la plus récente d’Anderson a eu lieu à Cleveland le 6 septembre, lorsqu’il a accordé quatre points et six coups sûrs en cinq manches et a subi la défaite dans une défaite de 4-1.

Ce sera le premier départ d’Anderson contre les Cardinals depuis 2015, alors qu’il lancera pour les Dodgers de Los Angeles.

Paul Goldschmidt, qui a enregistré trois coups sûrs lundi et au bâton .382 avec 13 circuits et 30 points produits en 35 matchs à Milwaukee, est de 8 en 15 avec une paire de circuits contre Anderson.

Ryan Braun de Milwaukee a réussi un doublé à égalité lors de la huitième manche du premier match de lundi. Bien qu’il n’ait frappé que 0,220 en 2020, Braun a une fiche de 7 en 16 avec deux doubles et trois circuits contre Flaherty.

La star de Fellow Brewers, Christian Yelich, continue de se débattre. Après avoir retiré six buts lors des deux matchs de lundi, Yelich a frappé .195 pour la saison et a une fiche de 1 en 18 avec 12 retraits au bâton lors de ses cinq derniers matchs.

– Médias au niveau du champ