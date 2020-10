Ce lundi, le comité exécutif de Josep Maria Bartomeu a approuvé le budget du club et a ensuite donné une conférence de presse virtuelle. Dans ce document, il a précisé que la date doit être définie pour le référendum exigé par les partenaires pour être voté pour décider de leur sortie et, en outre, a évoqué la tentative de sortie Barcelone de Lionel Messi.

Consulté à ce sujet, Bartomeu Il a préféré ne pas générer de conflit avec la fissure Rosario. «J’ai donc décidé de ne pas faire face à une discussion dialectique, car la priorité était que Messi était dans le nouveau projet et je ne vais pas le faire maintenant, car il est notre capitaine », a-t-il déclaré.

Et là, il est sorti pour nier un commentaire qui sonnait fort à Barcelone. «J’ai été accusé d’avoir forcé sa sortie pour sauver les comptes, mais non. Nous n’avions pas l’intention de renforcer un rival direct. Nous avons pris une décision en supposant l’usure que cela entraînerait. Il est important de faire preuve d’empathie et je comprends Messi. C’est bien qu’il se soit fâché, car ce n’est pas bien d’accepter les défaites et cela signifie qu’il y a de l’ambition et du désir », a-t-il expliqué.

“Nous étions tous en colère, parce que nous voulions des résultats différents, mais il y avait une clause avec le 10 juin comme date limite pour annoncer qu’il quittait le club unilatéralement, il ne l’a pas fait et le voici. J’espère pendant de nombreuses années et qu’il prend sa retraite dans le Camp Nou. Messi prendre sa retraite dans le Barcelone C’est la meilleure option pour tout le monde », a-t-il insisté.

Finalement, Bartomeu Il a terminé: “Cela ne m’a jamais traversé l’esprit de démissionner pour l’affaire Messi. Messi il avait un contrat en vigueur à l’expiration de la clause libératoire et l’idée était d’activer le projet autour de lui. Un très bon projet est en cours de construction avec l’entraîneur, de nouveaux jeunes joueurs et des vétérans comme Messi. L’illusion et le désir sont là et nous avons vu des moments de grand jeu. Je pense que nous allons gagner un titre cette saison. “