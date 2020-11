▲ Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont fait un doublé au GP d’Émilie-Romagne. Photo Ap

Lundi 2 novembre 2020, p. 4

Imola. Lewis Hamilton est passé de bas en haut pour remporter la victoire dans le Grand Prix d’Émilie-Romagne et son équipe Mercedes a célébré le septième titre constructeurs consécutifs. Une course dans laquelle le Mexicain Sergio Pérez se battait pour son neuvième podium, mais une mauvaise décision de son équipe, Racing Point, l’a reporté et il a terminé à la sixième place.

L’équipe allemande dépasse ainsi le record qu’elle partageait jusqu’à présent avec Ferrari, qui a remporté le titre constructeurs entre 1999 et 2004 sans interruption, à l’âge d’or du pilote allemand Michael Schumacher.

Les Flèches d’Argent totalisent 479 points au championnat des constructeurs, un montant déjà inatteignable pour Red Bull, deuxième avec 226, avec seulement quatre courses restantes pour terminer le championnat.

Hamilton a porté son record de victoires en Formule 1 à 93 après avoir battu son coéquipier Valtteri Bottas de 5,7 secondes.

Sept fois champions, quelque chose à dire à nos petits-enfants, a souligné Hamilton, qui a également enregistré le point bonus pour le tour le plus rapide; ce sont les héros méconnus, a ajouté le Britannique à propos des ingénieurs, mécaniciens et autres membres du personnel de l’équipe Mercedes.

L’Australien Daniel Ricciardo a terminé troisième de sa Renault pour monter sur le podium pour la deuxième fois cette saison. Daniil Kvyat a atteint une quatrième place honorable lors de ce qui devrait être la dernière saison du Russe à AlphaTauri.

Charles Leclerc était cinquième sur sa Ferrari, devant Racing Point de Sergio Pérez.

Cette sixième place pour Checo était amère, car le Mexicain avait de bonnes chances de monter sur le podium pour la première fois cette saison. Parti onzième, Pérez a réussi à grimper à la quatrième place pour la dernière partie de la course. L’abandon de Verstappen lui a permis de terminer temporairement troisième, mais Racing Point lui a ordonné de retourner aux stands pour utiliser des pneus tendres. Cette manœuvre a conduit Perez à la septième place, Ricciardo et Leclerc roulant sur des pneus durs.

C’était totalement à nous (le podium). J’ai du mal à comprendre la décision, mais l’équipe a plus d’informations. Après la course, vous comprenez mieux la situation. C’est la deuxième fois que cela se produit. En Autriche, nous l’avons eu et maintenant aussi, dit-il.

Hamilton a commencé deuxième et a été dépassé par Max Verstappen, qui s’est retiré de la course à 11 tours de la fin après une crevaison dans sa roue avant droite. Cela a incité l’entrée de la voiture de sécurité, obligeant les conducteurs à passer des pneus moyens aux pneus durs.

Hamilton a raté la première occasion de faire le plein et est entré plus tard que les autres pilotes, mais son avance était suffisamment large pour repartir avec deux secondes d’avance sur Bottas.

La voiture de sécurité est restée sur la piste lorsque George Russell a perdu le contrôle de sa Williams et a enfoncé les barrières. Le Britannique était indemne.

Bottas a eu une chance d’assiéger Hamilton avec six tours à faire, mais le Britannique a décollé au redémarrage et a chronométré ses tours les plus rapides pour une autre victoire confortable.