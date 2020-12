Ricardo Zielinski Il est l’un des entraîneurs les plus présents dans le football argentin. Déjà installé Athlétique Tucuman il est, derrière Marcelo Gallardo, le deuxième manager le plus stable d’un club. Cela l’a fait être recherché par d’autres clubs, précisément, Élèves.

Mario Leito, président de l’institution de Tucuman, en a parlé. “Il sera extrêmement difficile de Zielinski peut rester. L’offre économique est trois fois supérieure à ce que vous pouvez offrir Athlétique Tucuman“, a déclaré. en dialogue avec” Good day “de La Gaceta de Tucumán

“Il y a deux moteurs centraux qu’il nous demande depuis plus d’un an, quand il était revenu à Tucuman. Premièrement, pouvoir être avec sa famille, avec sa femme et ses enfants. Si vous ajoutez le travail à Belgrano et plus tard à Tucumán, ils sont 10 ans loin de sa famille. Aujourd’hui, ce sujet prend plus de valeur. Il ressent le besoin de rentrer », analysa-t-il.

Finalement, Leito prévient qu’il n’y aura pas de colère contre Zielinski si, finalement, il décide d’aller à “Pincha”. “S’il reste, nous serons tous très heureux et sans souci. S’il part, la gratitude infinie du Conseil d’Administration et du peuple Dean pour tous les moments qui ont été vécus ces trois dernières années”, a conclu le président du club.