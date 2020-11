Sporting B- Loyauté: 15 h 45, Vertiges.

L’entraîneur du Sporting B, Samuel Baños, affronte aujourd’hui (Dizziness, 15 h 45) un match spécial contre Lealtad, l’équipe qu’il a menée au titre de troisième division lors de la saison 2018-19 et avec laquelle il a entamé la séquence qui s’est terminée. dans le record sans défaites du football espagnol. “Ça va être un match très difficile”, a déclaré Samuel hier, qui avait besoin d’une victoire qui lui permettrait de se défouler dans une saison exceptionnelle.

«C’est spécial», a déclaré Samuel à propos de la loyauté. «J’ai de très bons amis là-bas. Ils nous ont donné la première occasion de nous entraîner et je serai toujours reconnaissant ». Et dans le sport, le coach précise qu ‘«c’est un rival très compétitif, il s’est très bien adapté à la catégorie. C’est une équipe très physique, dangereuse des coups arrêtés. Ce sera un match très difficile. ”

Le Sporting B affronte le match après avoir battu Numancia et dessiné dans le fief du leader, Langreo. «Nous sommes heureux parce que les garçons ont évolué et mûri. Beaucoup sont venus sans expérience, de l’équipe des jeunes », explique le coach de la filiale. Il demande la même demande à la fois aux nouveaux et aux habitués comme César, buteur à Ganzábal et l’un des joueurs suivi de David Gallego. «César, comme le reste des garçons de la filiale, doit mûrir et être préparé. Les opportunités dans le football professionnel sont difficiles. Il faut bien faire beaucoup de choses plusieurs fois. Nous devons nous concentrer sur notre travail quotidien et ne pas nous perdre avec l’avenir “, conclut.

L’entraîneur rojiblanco n’a pas fourni d’appel. Il a les pertes du jeune Cristian, sur blessure, et de l’attaquant Berto, sanctionné de quatre matchs pour son expulsion à Langreo. Pendant ce temps, Clemente Sánchez, entraîneur de Lealtad, a entraîné ses joueurs à continuer sur la ligne en début de saison, malgré le fait que la séquence sans défaite ait été battue à Soria, qui a établi le record en 69 matchs.

Samuel, en son temps comme entraîneur de la fidélité. | LNE

Vetusta-Numancia: 15 h 45, El Requexón

Le Vetusta affronte cet après-midi à El Requexón (15h45) un duel important contre l’une des équipes les plus puissantes du Second B. Les habitants d’Oviedo reçoivent Numancia, récemment reléguée de la catégorie argent. Ils le font après avoir reçu de mauvaises nouvelles de dernière minute. Álex Suárez, un jeune milieu de terrain, a pris sa retraite blessé lors de la défaite contre Cultural et souffre d’une blessure à la cheville gauche qui le maintiendra à l’écart jusqu’en janvier.

Son absence rejoint l’équipe déjà connue de Jorge Mier et l’attaquant Gassan Ahadme. Le reste des joueurs est disponible pour Emilio Cañedo, entraîneur bleu, qui pariera sur un onze très similaire à celui des derniers rendez-vous. L’alignement pourrait être celui formé par: Hórreo; Amez, Ugarte, anglais, Raúl Prada; Róber Sierra, Guille Bernabéu, Jordi Avilés; Ton Ripoll, Javi Cueto et Vanderson. “Nous devons être forts à domicile et marquer trois points”, souligne Berto Hórreo, le gardien de Vetusta. Numancia, troisième classée (Vetusta est sixième) compte trois victimes: Ronald, Jara et Moha.

Emilio Cañedo. LNE

Burgos-Marino: 18h00, El Plantío

Le Marin est obligé de se rendre à Burgos aujourd’hui pour disputer le match de la cinquième journée de Second B, la Fédération espagnole n’ayant pas répondu à la demande de report du club de Luanquín. El Marino apparaîtra aujourd’hui (18 heures) à El Plantío avec seulement trois séances d’entraînement au cours des deux dernières, en raison du confinement à domicile du personnel en raison d’un positif pour le covid-19. “Nous l’avons supposé. Nous avons donné notre point de vue, la fédération a décidé que nous devions jouer et maintenant nous devons nous concentrer sur le jeu “, a assuré le coach de Luanquin, Oli.

Malgré ces inconvénients et la force du rival, Oli n’envisage de réserver aucun joueur pour les deux matches de la semaine prochaine à Miramar, mercredi le reporté contre Valladolid Promesas, et dimanche contre Langreo. “Nous ne pouvons pas regarder au-delà de ce match parce que Valladolid a eu plusieurs points positifs et Langreo est également en train de passer l’isolement.”

“Nous devons lutter contre le jeu”a poursuivi Oli, qui espère convaincre ses joueurs qu’il peut marquer à El Plantío. Pour ce faire, le coach souhaite proposer un match à long terme: «Nous sommes intéressés par un match aller-retour. C’est pourquoi les cinq changements vont être essentiels, afin que les gens puissent s’exprimer et demander le changement lorsqu’ils sont fatigués. L’aspect physique va être important et je crains de ne pas avoir de blessures ».

Oli a convoqué les 18 joueurs disponibles, avec les pertes déjà connues de Nacho Matador et Guille Pinín. Un alignement probable serait celui formé par Chechu Granda; Iván Fernández, Trabanco, Emilio Morilla, Guaya; César Suárez, Lora, Míchel; Álex Arias, Luis Morán et Chiqui. “Nous devons défendre ensemble car la reprise implique de laisser une feuille blanche, ce que nous n’avons pas encore atteint”, a souligné Oli.