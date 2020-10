Après une série de mauvais résultats, Ramón Díaz a décidé de se retirer et a cessé d’être l’entraîneur de l’équipe paraguayenne, après avoir conclu un accord avec la direction.

Sans aller plus loin, au cours des dernières heures, il a été question de la possibilité que la Rioja devienne un tout nouvel entraîneur de Olympie, un autre grand du Paraguay qui a également été laissé sans entraîneur.

Cependant, Ramón Díaz a parlé main dans la main avec TNT Sports et a exclu la possibilité de diriger Olimpia: “J’ai parlé avec Emiliano (son fils), parce qu’il a ses enfants qui étudient ici, mais notre objectif est de retourner dans le Golfe arabe.”

“Je veux retourner dans le Golfe, je voudrais … Nous en discutons avec nos coachs et nous voulons attendre une offre de l’extérieur. Nos objectifs sont d’aller dans le Golfe. Pas seulement l’Arabie, mais aussi Dubaï », a déclaré l’ancien entraîneur de River.

Et dans la même veine, il a expliqué son départ de Libertad: “J’ai dit au président que nous avions une équipe très courte, que nous allions avoir des difficultés … Et tout ce qui s’est passé n’a pas été facile à cause de la pandémie. L’équipe a bien joué, mais sur le long terme, nous avons vu que nous manquions, et bien, j’ai décidé de laisser la place à d’autres personnes », a conclu Ramón.