Les Orioles de Baltimore l’ont finalement fait lors du deuxième match de leur double match de vendredi avec les Yankees: ils ont mis fin à leur séquence de 19 défaites face à face contre New York et à leur séquence de 18 défaites en face à face dans le réunions d’équipes à Camden Yards.

Désormais, les Orioles viseront une rare séquence de victoires contre New York lorsque les équipes s’affronteront à nouveau samedi soir à Baltimore.

Les Orioles (17-21) étaient heureux de terminer les deux dérapages avec une victoire de 6-3 dans le dernier verre de vendredi, la première fois que le manager de deuxième année de Baltimore, Brandon Hyde, a battu les Yankees à Camden Yards. New York a remporté le premier match 6-5 en neuf manches.

“Nous avons eu une période difficile contre eux”, a déclaré Hyde. “C’est un bon club. Nous avons eu des occasions dans le passé et nous ne l’avons pas fini. Ce soir, nous avons terminé le deuxième match de la DH.”

Les Yankees (21-17) et le partant Gerrit Cole tenteront de rebondir samedi.

Cole (4-2, 3,91 MPM) avait remporté 20 décisions consécutives depuis l’année dernière avant de perdre chacun de ses deux derniers départs. Il a abandonné un combiné de neuf points sur 13 coups sûrs en 10 manches lors de défaites contre les Braves d’Atlanta et les Rays de Tampa Bay.

Cole a examiné la bande du jeu pour voir s’il avait peut-être fait pencher la balance.

“Je n’ai rien trouvé de substantiel là-bas”, a-t-il déclaré vendredi, selon Newsday. “Je pensais juste qu’il y avait probablement beaucoup de facteurs différents qui y avaient contribué. Mais pas un élément principal. …

“Une partie de cela est due au fait que les gars sont prêts pour le terrain, (une partie) manque dans un mauvais endroit et ne fait peut-être pas une pause à plusieurs reprises. Il y a place à l’amélioration, mais ce n’est certainement pas très loin . La mise au point serait la façon dont je décrirais essayer de l’améliorer. “

Cole n’a pas beaucoup lancé contre Baltimore, allant 1-0 avec une MPM de 2,29 trois départs en carrière. Cependant, l’une de ces sorties était une victoire du 29 juillet, lorsqu’il a limité les Orioles à trois points sur quatre coups sûrs en 6 2/3 manches. Il en a retiré sept et en a marché deux.

Le gaucher de Baltimore Keegan Akin (0-0, 3,52 ERA) fera le deuxième départ de sa carrière dans les ligues majeures samedi lors de sa première apparition en carrière contre les Yankees.

Son premier départ a eu lieu lundi contre les Blue Jays de Toronto, lorsqu’il a cédé deux points (tous deux non mérités) sur trois coups sûrs en 4 1/3 de manches. Akin en a déployé six et en a marché deux.

“Keegan était fantastique”, a déclaré Hyde. “Il était excellent. J’ai adoré toutes les premières frappes, à quel point il était agressif avec sa balle rapide et comment il a défié leurs frappeurs. C’étaient des gars qu’il a affrontés dans les ligues mineures et je pense qu’il avait une bonne idée de la façon de les attaquer, et Il a fait.”

Les Yankees ont perdu deux autres joueurs à cause de problèmes de santé vendredi, alors que le joueur de troisième but Gio Urshela (éperon osseux dans le coude droit) et le droitier Jonathan Loaisiga (maladie) figuraient sur la liste des blessés de 10 jours. Selon le directeur Aaron Boone, Loaisiga ne rencontre pas de problèmes liés au COVID-19.

Le joueur de deuxième but normal DJ LeMahieu a commencé à la troisième base dans le match d’ouverture vendredi, et le joueur de champ intérieur / voltigeur Miguel Andujar a pris le départ au troisième but du dernier.

