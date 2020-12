Arcángel a surpris tous ses fans ce jeudi après avoir révélé, à travers un long message qu’il a partagé sur son compte Instagram, qu’il y a un an, il avait reçu un diagnostic de maladie cardiaque et maintenant ils ont détecté une tache sur son cerveau.

Le joueur de reggaeton portoricain, connu sous le nom de “La Maravilla” du mouvement urbain, a précisé que Bien qu’il n’ait pas peur de la mort, il n’aimerait pas quitter ce monde si jeune, J’aimerais voir vos enfants grandir et les accompagner dans les moments importants de leur vie.

«Depuis un an, je me bats avec un cœur malade et maintenant une tache supposée sur mon cerveau demandant à Dieu chaque jour de continuer à me montrer le chemin Eh bien, je n’ai pas peur de la seule chose sûre que nous ayons dans cette vie, LA MORT !! Mais je ne veux pas non plus partir si jeune », a d’abord expliqué Arcángel dans son message.

«Je rêve de voir une fille fêter ses 15 ans, obtenir son diplôme universitaire et si possible descendre un autel! Eh bien ma mère a dit, fils tu es allé et père tu seras! Je veux voir mes enfants atteindre leurs objectifs, je veux que mes frères et amis réalisent tout ce qu’ils ont entrepris et je veux être présent! Je veux rendre encore plus d’honneur à ma MÈRE et au QUARTIER qui m’a vu grandir! “

“J’ai été un bon fils, un père, un frère et un très bon ami pour ceux qui pouvaient en parler et pour cette raison je me sens calme!”, réfléchit-il, pour enfin remercier «INFINIMENT pour toutes vos bénédictions et merci de m’avoir en PRIERE! (HONNEUR, FIDÉLITÉ ET RESPECT) JUSQU’À CE QUE LA MER SE SÈCHE ET SE PLUIE! MERCI DIEU POUR LES FANS COMME MOI. JE PROMETTE DE CONTINUER À COMBATTRE ».

En moins de cinq heures, la publication d’Arcángel sur Instagran a déjà dépassé le million de «j’aime» et compte environ 45 000 commentaires, non seulement de ses fans, mais Aussi de ses collègues, qui lui ont adressé leurs meilleurs vœux pour surmonter cette période difficile.

«Frère Dieu est réel, je vais chez toi frère, il y a encore beaucoup à faire», a écrit Wisin; “Je t’aime mon frère, je prie toujours pour toi”, a déclaré Sech, le chanteur de la chanson “Relationship”; Le prince Royce, Baby Rasta, Rauw Alejandro et d’autres célébrités ont également parlé dans le post.

Rappelons qu’en septembre de l’année dernière, Arcángel a été admis dans un hôpital d’urgence en Floride (États-Unis) après avoir souffert de symptômes pré-infarctus. alors qu’il se rendait à Orlando depuis Miami.

Son bureau de représentation a rapporté que l’auteur-compositeur-interprète de 33 ans voyageait par la route lorsqu’il a commencé à ressentir les premiers symptômes, qui ils l’ont forcé à être admis à “l’hôpital le plus proche, où il a reçu les soins nécessaires et a été stabilisé”. Après quelques jours à l’hôpital, l’artiste est sorti.

