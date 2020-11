Une contre-attaque de Pedro González. | Luis Velasco

Le Club de Volleyball Oviedo de la Première Division Féminine a poursuivi hier sa marche triomphale avec une nette victoire, la quatrième de la saison, face à l’Université de Valladolid. Les joueurs de Marís Corral l’ont emporté par trois sets à zéro, avec des extrémités libres de 25-13, 25-18 et 25-12. Le lendemain, CV Oviedo se rendra en Cantabrie pour affronter le chantier naval.

Les Rodiles de la deuxième division féminine de futsal ont aujourd’hui l’opportunité de remporter la deuxième victoire de la saison lors de sa visite à l’équipe cantabrique de Ribamontán, qui ne connaît toujours pas la victoire lors des trois matches disputés. Rodiles n’a disputé que deux matchs jusqu’à présent, avec une victoire à l’extérieur contre Gora (2-5) et une défaite à domicile contre Txantrea (0-1).

L’EFS Siero a décidé de ne pas jouer le match contre Yesos Castaño hier correspondant à la première journée de la Ligue en Division Honneur, considérant que les protocoles de santé du covid n’étaient pas respectés. Selon le club, la sécurité n’était pas garantie et il n’y avait pas de mesure de température à l’entrée du pavillon. Ils ont également assuré que les locaux n’avaient pas réussi les tests avant le match.

Areces Pavitek a non seulement résisté à Sant Just, co-leader de la OK Silver North League, mais a également failli remporter la victoire sur son terrain à Grado. Il a dû se contenter du nul (2-2) réalisé par l’équipe catalane à seulement 17 secondes de la fin et après que Pedro González, avec 2-1, ait perdu un coup franc direct. Les objectifs locaux ont été atteints par Pedro González et Rodrigo Ramos lui-même.