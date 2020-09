Bruce Arena a qualifié le calendrier des matches restants de la MLS de “un peu fou”, mais est néanmoins reconnaissant d’avoir l’opportunité de terminer la saison au milieu de la pandémie COVID-19.

La Révolution de la Nouvelle-Angleterre d’Arena affrontera l’Impact de Montréal mercredi, affrontant l’équipe de Thierry Henry pour la deuxième fois en saison régulière 2020 après une défaite 2-1 en février.

Les Revs ont également rencontré l’Impact dans le tournoi MLS is Back en juillet, gagnant 1-0, et affronteront à nouveau l’équipe canadienne le 15 octobre, cette fois au Red Bull Stadium de New York, qui est le terrain d’attache de Montréal.

“Nous allons finir par jouer quatre fois en équipe”, a déclaré Arena mardi lors d’une conférence de presse. “Cela devient monotone. C’est pourquoi ils ont élargi les séries éliminatoires, parce que le calendrier est si maladroit et déséquilibré.

“Il y aura cinq équipes dans notre conférence que nous ne jouerons pas cette année. C’est un peu fou. Je suppose que c’est un avantage de ne pas avoir à faire beaucoup de dépistages, vous jouez ces équipes tant de fois.

“C’est la partie facile, c’est malheureux mais après avoir dit que nous sommes tous heureux d’avoir une saison. Nous sommes reconnaissants de jouer. Il y a quelques plaintes mais nous sommes juste heureux de l’opportunité de faire ce que nous aimons. faire.”

La Nouvelle-Angleterre est septième de la Conférence Ouest, mais les Revs ont eu du mal à convertir les chances en buts, ce qu’Arena a reconnu doit changer.

“Il y a beaucoup de parties de notre jeu qui doivent s’améliorer, beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer. Nous allons marquer des buts, c’est une question de temps, mais le temps presse”, a-t-il déclaré.

Henry, quant à lui, avait un message simple pour son côté après leur lourde défaite dimanche: “On apprend et on avance.”

JOUEURS À SURVEILLER

Révolution de la Nouvelle-Angleterre – Kelyn Rowe

L’attaquant de la Nouvelle-Angleterre Rowe a marqué six buts et aidé cinq en 20 apparitions en carrière contre l’Impact, les deux le plus qu’il a enregistré contre une équipe dans sa carrière dans la MLS.

Impact de Montréal – Victor Wanyama

L’Impact a concédé sept buts lors de ses deux derniers matchs, et s’il veut perturber la Nouvelle-Angleterre, alors Wanyama pourrait bien être crucial. L’ancien milieu de terrain de Tottenham a marqué un but en 11 matches cette saison.

FAITS CLÉS OPTA

– Ce sera la troisième rencontre de la saison entre la Nouvelle-Angleterre et l’Impact après que les Revs se soient imposés 2-1 à Montréal en février avant que l’Impact ne gagne 1-0 en phase de groupes de la MLS.

– Montréal a gagné 3-0 au stade Gillette en avril 2019 après avoir perdu ses quatre visites précédentes à Foxborough par un 9-0 combiné.

– La Révolution est sans victoire lors de ses cinq premiers matches à domicile cette saison (D4 L1), le plus long qu’ils aient jamais passé sans victoire à domicile pour commencer une saison.

– L’équipe de Henry a perdu deux matches consécutifs et quatre de ses six derniers, concédant 11 buts.

– L’Impact a fait expulser un joueur dans trois matchs consécutifs de la MLS pour la deuxième fois de l’histoire du club. La dernière équipe à avoir un joueur expulsé en quatre matches consécutifs en une seule saison a été les Houston Dynamos (cinq de suite) en août-octobre 2009.