Argentine et Paraguay a égalisé un dans le duel pour la date 3 du Qualification Qatar 2022 à La Bombonera. Pour le «Albiceleste» González a marqué et Romero a réduit. Lionel Messi avait un but annulé par le VAR.

Une équipe paraguayenne appliquée et féroce a su neutraliser la puissance de Lionel Messi et a réalisé un match nul 1-1 contre son homologue argentin jeudi dans un stade Bombonera vide lors d’un match au troisième jour des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022. Cependant, avec ce résultat, l’Albiceleste occupe partiellement la première place du classement avec sept points, tandis que l’Albirroja est quatrième avec cinq entiers.

Le Paraguay a montré à quel point la nuit allait être difficile pour l’Argentine et au début, ils avaient la possession du ballon, la clarté pour passer à l’attaque et, surtout, la formule pour neutraliser Messi. Après une réaction temporaire de l’Albiceleste, le Paraguayen Miguel Almirón a joué dans un jeu individuel et après avoir lancé l’attaque, il a été renversé dans la surface par Lucas Martínez Quarta dans une action qui n’a laissé aucun doute et pour laquelle l’arbitre Raphael Claus a sifflé un penalty.

Ángel Romero a chargé d’un tir placé sur le poteau gauche du but défendu par Franco Armani, qui s’étendait de l’autre côté, et à 21 minutes, il a marqué le 0-1 pour l’équipe paraguayenne. L’Argentine a bu un mauvais verre jusque dans une demi-heure quand ils ont dû faire leur premier changement, et forcé, par la blessure d’Exequiel Palacios, remplacé à 31 minutes par Giovanni Lo Celso.

Mais c’est précisément ce joueur qui, 40 minutes plus tard, a pris le corner qui signifiait le match nul avec l’Argentine avec un puissant coup de tête de Nicolás González, qui a officiellement fait ses débuts habillé en bleu clair et blanc et a donc célébré l’euphorie.

En seconde période, l’Argentine a fait pencher le jeu en leur faveur, notamment parce que Messi avait plus de mobilité et une certaine liberté, contre un Albirroja qui a fait appel à des fautes répétées près de la petite zone.

A 57 minutes, l’action controversée du match a eu lieu car l’arbitre, après avoir consulté le VAR, annulait un but de Messi après une brillante manœuvre collective, mais qui commençait par une faute de González à côté du côté gauche.

Plus tard, l’Albiceleste s’est laissé envahir par l’angoisse et cela a emporté sa précision pour donner le dernier point dans leurs nombreuses incursions devant le but d’une équipe paraguayenne qui a su se défendre et endurer. Le quatrième jour, mardi prochain, l’Argentine se rendra au Pérou et le Paraguay sera local contre la Bolivie.

Argentine vs. Paraguay: incidents

#Eliminatory Team confirmée! ⚽ C’est ainsi que @Argentina se formera 🇦🇷 pour le match contre #Paraguay 🇵🇾👇 pic.twitter.com/UIe899VqQR – Équipe nationale d’Argentine 🇦🇷 (@Argentina) 12 novembre 2020

précédent

Télévision publique pour l’Argentine vs. Paraguay LIVE FREE by STREAMING: minute par minute depuis La Bombonera pour la date 3 des éliminatoires Qatar 2022. Lionel Messi dirigera l’attaque de l’équipe «Albiceleste». Suivez la diffusion officielle de la chaîne d’État et TyC Sports sur la télévision payante. Découvrez également ci-dessous les chaînes et les horaires de votre région ou pays pour suivre minute par minute ce jeu.

Le site Web Depor vous offrira la plus complète minute par minute de toutes avec les buts, cartons jaunes et rouges et autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration pour en savoir plus sur le Argentine vs. Paraguay.

Au dernier moment, Nicolás Tagliafico a quitté la formation de départ de Lionel Scaloni pour ne pas être à cent pour cent de sa condition physique en raison de l’inconfort qu’il avait traîné. De cette façon, l’équipe qui prendra le terrain contre le Paraguay se formerait comme suit.

Argentine vs. Paraguay: alignements probables

Argentine: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Facundo Medina ou Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios; Lionel Messi, Lautaro Martínez et Lucas Ocampos.

Paraguay: Antony Silva, Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Richard Sánchez, Mathias Villasanti, Gastón Giménez, Ángel Romero; Miguel Almirón et Darío Lezcano

Argentine vs. Paraguay: guide TV

Argentine | 11/12 | 21h00 | TyC Sports, TVParaguay publique | 11/12 | 21h00 | Tigo SportsPerú | 11/12 | 19:00 | Movistar DeportesColombia | 11/12 | 19:00 | Caracol TVEcuador | 11/12 | 19:00 | YouTube ECDFChile | 11/12 | 21h00 | ChilevisiónUruguay | 11/12 | 21h00 | VTV

L’Argentine a fait ses débuts avec une victoire 1-0 contre l’Équateur avec un penalty de Lionel Messi puis a battu la Bolivie à La Paz par 1-2 avec des buts de Lautaro Martínez et Joaquín Correa.

Alors que le Paraguay a fait match nul avec le Pérou 2-2 avec un doublé d’Ángel Romero, puis a battu le Venezuela 0-1 avec un but de Gastón Giménez.

Au Paraguay, le DT Eduardo Berizzo, le gardien Antony Silva et l’attaquant Ángel Romero se sont montrés optimistes à l’approche du match contre l’Albiceleste, bien qu’ils aient également fait quelques pertes.

«Nous n’ignorons pas la qualité de notre adversaire, mais nous savons aussi que nous sommes une équipe très dynamique, très agressive, avec un grand va-et-vient. Vous devez donner au jeu la vitesse à laquelle nous aimons jouer, faire des possessions longues et profondes », a déclaré Berizzo lors d’une conférence de presse.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE