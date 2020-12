Armando Manzanero est décédé ce matin à 86 ans des suites d’un arrêt cardiaque. Comme rappelé, l’auteur-compositeur-interprète mexicain a été hospitalisé après avoir reçu un diagnostic de COVID-19[feminine.

L’interprète de “Nous sommes fiancés” Il a été hospitalisé le 17 décembre et à partir de ce moment, la famille est restée en contact avec les fans pour leur donner les détails de la santé du chanteur.

Dans la matinée du lundi 28 décembre, le Président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a confirmé la nouvelle lors d’une conférence téléphonique en direct.

Nous parions sur l’espoir pour l’avenir. Conférence du matin. https://t.co/PxNCjSRBtf – Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 décembre 2020

«Ils m’informent de la mort de Don Armando Manzanero. C’est quelque chose de très triste, Manzanero est un grand compositeur. L’un des meilleurs du pays, également un homme sensible également en matière sociale », a déclaré le président mexicain.

«Je n’oublierai pas quand, dans une interview, il a déclaré qu’il avait été embauché pour célébrer le mariage d’un homme politique dans un pays d’Amérique centrale, un pays pauvre et que celui qui allait se marier était président. Tout était luxe et extravagance à la fête. Il a déclaré qu’ils l’avaient embauché et qu’il devait chanter, mais qu’il le faisait contre son gré parce qu’il considérait que c’était quelque chose d’humiliant », a déclaré López Obrador.

Déclaration de famille

Il y a à peine 20 heures, la famille a publié une déclaration sur son compte Instagram appelant au calme. “Les membres de la famille du maestro Armando Manzanero nient la mort présumée par COVID-19 du compositeur primé”, lit-on.

De la même manière, ils ont regretté que «ces fausses nouvelles circulent à travers les réseaux sociaux, notamment en raison de l’espoir que le rapport médical a donné».

Déclaration de la famille d’Armando Manzanero

Les célébrités disent au revoir

Ricardo Montaner a décidé de dédier quelques mots tendres à Manzanero via son compte Twitter. “Amado Manzanero, avec cette chanson indélébile de ma mémoire et de mon cœur, je dis au revoir … Je serai toujours reconnaissant pour les conseils et les bonnes discussions … PAIX”, a-t-il déclaré.

Bien-aimée #ArmandoManzanero, avec cette chanson indélébile de ma mémoire et de mon cœur, je vous dis adieu … Je vous serai toujours reconnaissante pour les conseils et les bonnes discussions … PAIX Tu me manques Armando Manzanero ft. Ricardo Montaner (Audio) https://t.co/Mue2m3NiEq via @YouTube – Ricardo Montaner (@montanertwiter) 28 décembre 2020

L’Académie a également consacré quelques mots à l’interprète du Yucatan. «Armando Manzanero, récipiendaire du prix d’excellence musicale et lauréat du Latin GRAMMY, ainsi qu’un grand ami de l’Académie, nous a quittés. Nous célébrons sa vie et son travail. Perte irréparable pour le monde de la musique latine. Nous accompagnons la famille Manzanero dans leur profonde douleur », a-t-il déclaré dans son récit de Twitter.

Armando Manzanero, récipiendaire du prix d’excellence musicale et gagnant du Latin GRAMMY, ainsi qu’un grand ami de l’Académie est parti. Nous célébrons sa vie et son travail.

Perte irréparable pour le monde de la musique latine. Nous accompagnons la famille Manzanero dans leur profonde douleur. – The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) 28 décembre 2020

