Ce lundi, le monde artistique vêtu de deuil après la nouvelle de la mort d’Armando Manzanero – survenue ce matin en raison d’un arrêt cardiaque – a été libéré à la suite du COVID-19 qui l’a affecté et l’a conduit à rester hospitalisé depuis le 17 décembre dernier.

Le compositeur exceptionnel a travaillé avec d’innombrables artistes tout au long de ses plus de quatre décennies de carrière, mais sans aucun doute, Un de ses plus grands succès est venu quand il a accepté d’être le producteur de l’album “Romance” (1991) de Luis Miguel dans les années 90.

Et c’est au début de cette époque que le «Soleil du Mexique» a vécu un carrefour dans sa carrière, qui avait besoin d’un tournant radical, alors Il a pris un risque et a décidé d’enregistrer son album de boléro avec le musicien renommé, ce qui a fait grimper sa carrière au sommet.

Les nouvelles versions de chansons comme “Tu me manques” et “Je ne te connais pas” dans la voix de Luis Miguel sont devenues des succès retentissants et ont fait de cet album l’une des plus grandes réalisations de l’interprète, qui il a recueilli plus de 4,5 millions d’exemplaires vendus et une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album latin.

Le succès de cet album est tel que Luis Miguel devient le premier latino-américain à recevoir un disque d’or aux États-Unis pour une production en espagnol. Cela a amené Manzanero à travailler à nouveau avec le chanteur sur les albums “Segundo Romance” (1994) et “Romances” (1997).

Ce “partenariat” artistique entre les deux est resté en bons termes, jusqu’en 2001, lorsque le compositeur est revenu pour collaborer sur l’album “Mis Romances” de la star mexicaine. Cependant, C’est à ce moment-là que Manzanero laissa voir qu’il y avait des frictions entre eux car certaines attitudes du chanteur l’auraient dérangé et il sentit qu’il devenait très fier et ingrat.

«Il est plus facile de passer un éléphant à travers la boutonnière d’une aiguille que de faire faire quelque chose à Luis Miguel pour les autres. Il a laissé un homme formidable comme Alejandro Fernández mal. S’il faisait ça … Que pouvez-vous en attendre? Il est devenu fou. Il y a des gens qui ne connaissent pas la gratitude », a-t-il déclaré dans une émission télévisée à propos du fait qu’il a« laissé debout »son collègue à la dernière minute lors d’une tournée qu’ils allaient faire ensemble.

Il y a quelques années, Armando Manzanero a tenté de mettre des chiffons froids sur le “ conflit ” entre les deux en déclarant: «Luis Miguel et moi avons toujours eu une connexion. Je suis très reconnaissant pour toutes les chansons qu’il a enregistrées pour moi (…) Il est le meilleur de tous les interprètes. Chaque jour je l’entends chanter, chaque jour il me fascine davantage ».

Cependant, il est ensuite sorti pour nier les déclarations de son personnage dans “Luis Miguel: La série” sur Netflix, ce qui garantit que les jeunes n’allaient pas vouloir écouter des boléros. “Je n’ai jamais dit cela. Ce sont des conneries qu’ils mettent dans la série, je ne sais pas si c’est pour vendre plus ou pour quoi que ce soit “Assura alors Manzanero.

“Luis Miguel est une icône de la chanson mexicaine, une icône que possèdent les latino-américains et que tout le monde est très intéressé à avoir”, ajoutée. De son côté, Luis Miguel a préféré garder pour lui les commentaires sur sa relation avec le grand compositeur et n’a jamais fait de déclaration à ce sujet.

