Ce matin, la mort du chanteur mexicain était connue Armando Manzanero (1935-2020) après des complications avec le coronavirus (COVID-19[FEMININE)Ainsinousensauronsunpeuplussursalonguecarrièremusicalequiacommencéalorsqu’iln’avaitquehuitans

À cet âge, Manzanero vivait avec son père Santiago, également musicien et c’est lui qui l’a motivé à étudier la musique à l’âge de huit ans à l’École des Beaux-Arts de sa ville natale du Yucatán (Mexique), études qu’il a ensuite poursuivies Mexico.

En 1950 – à l’âge de 15 ans – il compose sa première mélodie “Never in the world” et commence sa carrière de pianiste. En 1956, il devient directeur musical de la branche mexicaine de l’important label. CBS International.

Il est connu que Manzanero a écrit plus de 400 chansons, les plus connus sont “Nous sommes petits amis”, “Cet après-midi j’ai vu pleuvoir” et “Avec toi j’ai appris.” Ces thèmes l’ont fait “Le roi du romantisme ».

A gagné un Grammy Award en raison de sa carrière artistique et était, à ce jour, président de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique.

Dans la dernière édition des prix Panneau d’affichage latin, Différents personnages tels que Luis Fonsi, Pablo Alboran et d’autres lui ont rendu un hommage dans lequel il est lui-même apparu en jouant du piano.

Un album d’Armando Manzanero pour le Pérou

Au total, Manzanero a plus de 20 albums, dont un dédié à la musique péruvienne qu’il a sorti en 1987, où il a travaillé avec Eva Ayllón. Dans cette production, il a chanté «Odiame», «Déjalos», «El puente de los suspiros» et d’autres valses péruviennes dont il s’est déclaré adepte.

De plus, à chaque visite dans notre pays, une valse est devenue la sienne. Ainsi que des présentations avec différents artistes nationaux, tels que Tania Libertad, avec qui il avait une forte amitié.

Manzanero et feuilletons

Comment oublier le jour où elle est apparue dans le feuilleton colombien «Bety La Fea», où elle a interprété sa chanson populaire «Somos novios» avec Olga Tañón.

De plus, “Wild heart”, “Nothing personal”, “Temptations”, “The jardinener’s daughter”, “Stolen lives”, I want to love you “et” Passionate “sont quelques-unes de ses chansons apparues dans des productions latino-américaines.

Tania Libertad sur Armando Manzanero

