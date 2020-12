Armando Manzanero est décédé ce matin d’un arrêt cardiaque des complications du COVID-19 pour lequel il avait été hospitalisé pendant 11 jours. La nouvelle a surpris tout le monde et bien qu’on ait d’abord pensé qu’il s’agissait d’une fausse nouvelle, sa famille l’a confirmée par un communiqué..

Dans le document, qui a été publié par Canal N, les proches de l’éminent compositeur mexicain ont remercié ses disciples d’avoir été conscients de sa santé et reconnu que même s’il a tout fait pour récupérer, finalement son “corps et ame” ils ont décidé d’accepter la volonté de Dieu.

«Seul un« à plus tard »est ce que Don Armando Manzanero n’a pas dit à sa famille et à ses amis. Il est revenu, maintenant oui, dans la Maison du Père, de notre Père Dieu, au moment où Il l’a appelé à l’avoir pour toujours à ses côtés. Tout comme nous l’aurons en permanence », lit-on au début.

«Il a toujours connu, apprécié et répondu de toutes les manières possibles, l’affection de son peuple, la générosité de tant de gens à travers ce monde d’affection que tout le monde lui a prodigué à travers leurs chansons. En son nom et en notre nom, nous vous remercions tous pour vos prières, pour vos bons voeux, pour avoir été si conscients de lui, de sa santé et de son dernier combat contre cette maladie “ajoutèrent-ils.

«Il a tout fait pour avancer et continuer à profiter du monde et de la vie comme lui seul savait le faire et pouvoir continuer à se nourrir du travail, de la création et des applaudissements de vous tous. Bien que ce ne soit plus possible, son corps et son âme, en paix, acceptèrent docilement la volonté de Dieu. Alors de notre part et surtout de sa part, «au revoir» et que Dieu vous bénisse », ont-ils conclu dans le message.

Déclaration de la famille d’Armando Manzanero

