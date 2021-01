Arnold Schwarzenegger Il a été vacciné contre le coronavirus (COVID-19) au Dodger Stadium de Los Angeles, aux États-Unis. L’acteur de 73 ans a partagé une vidéo du moment exact où il a reçu la dose à travers une vidéo publiée sur son profil Instagram.

“Aujourd’hui était une bonne journée. Je n’ai jamais été aussi heureux de faire la queue. Si vous êtes éligible, rejoignez-moi et inscrivez-vous pour votre vaccin. Viens avec moi si tu veux vivre! », A déclaré la célébrité en guise de description de sa vidéo.

Comme on le voit dans le clip, l’acteur est arrivé au Dodger Stadium dans sa voiture privée et s’est aligné comme n’importe quel autre citoyen américain.

Arnold Schwarzenegger a encouragé ses partisans à se conformer aux mesures de biosécurité depuis le début de la pandémie. En mars 2020, le célèbre acteur a fait un don d’un million de dollars pour l’achat de fournitures médicales

«Je n’ai jamais cru que rester sur le canapé et se plaindre de la gravité des choses était la solution aux problèmes. J’ai toujours pensé que nous devons tous travailler ensemble pour améliorer la situation. C’est une procédure très simple pour prendre soin de nos vrais héros, ceux qui sont en première ligne des hôpitaux et autres centres. Je suis fier de faire partie de cet effort collectif et j’espère que vous aussi ferez un pas en avant », a déclaré l’ancien gouverneur de Californie à l’époque via son compte Instagram.

