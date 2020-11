Madrid et une grande partie de l’Espagne dénoncent l’accord préalable du CER avec le gouvernement de Pedro Sánchez pour soutenir les budgets généraux de l’État (PGE) pour 2021. L’exécutif et le CER ont convenu de la création d’un groupe de travail spécifique pour la réforme fiscale à de grandes fortunes et à mettre fin au “dumping fiscal”, notamment avec ce que le porte-parole du CER, Gabriel Rufián l’a qualifié de “paradis fiscal de facto” mis en place par “la droite” à Madrid.

Et les réactions n’ont pas tardé à venir, loin de là. Le maire de la capitale et porte-parole national du PP, José Luis Martínez-Almeida, parle d’un “chantage qui va à l’encontre de Madrid”, tandis que le ministre régional des Finances, Javier Fernández-Lasquetty, a barré “la honte” qu ‘«un pacte entre socialistes et indépendantistes cherche à augmenter obligatoirement les impôts pour le peuple de Madrid». Luis Figo est dans la même ligne, indigné contre Rufián et son parti pour cet accord préliminaire.

Rappelez-vous le vol des compagnies de Catalogne

«Arrêtez de sucer le bateau et inquiétez-vous pour les entreprises qui ont quitté la Catalogne! La fuite des entreprises de Catalogne s’élève désormais à 5 567 depuis 1-O », a écrit l’ancien footballeur portugais du Real Madrid, répondant à la nouvelle du pré-accord entre ERC et le gouvernement social-communiste pour augmenter les impôts à Madrid.

La confrontation entre Figo et Rufián n’est pas nouvelle. Il y a plus d’un mois, ils se sont publiquement engagés sur Twitter et les Portugais ont dépeint le porte-parole de l’ERC au Congrès: «Avez-vous déjà vu ce personnage dans son discours proposer des solutions pour quoi que ce soit? Et aussi ce qu’il en coûte pour tous les Espagnols! Plus de productivité et de respect et moins de tension », écrit le Portugais. “Ce qui coûte vraiment de l’argent aux Espagnols, ce n’est pas de payer le Trésor, Luis”, a répondu un Rufián qui a plus tard obtenu une zasca: “Pour être un homme politique, il faut être mieux informé et produire un peu plus. J’ai payé plus au Trésor en dormant que vous ne vous réveillerez peut-être toute votre vie ».