NEW YORK (AP) Jake Arrieta a rebondi après le début le plus court de sa carrière en lançant sept solides manches pour mener les Phillies de Philadelphie contre les Mets de New York 5-3 vendredi soir pour leur cinquième victoire consécutive.

Roman Quinn a brisé une égalité avec un simple RBI à deux retraits au septième alors que les Phillies gagnaient pour la 10e fois en 11 matchs.

Les Mets portaient des écussons portant le numéro 41 sur les manches de l’uniforme en l’honneur du lanceur du Temple de la renommée Tom Seaver, décédé plus tôt cette semaine.

Arrieta (3-4), qui a abandonné sept points en 1 1/3 de manches contre Atlanta dimanche, a accordé deux points et sept coups sûrs tout en marchant un et en retirant sept.

«En tant que partant, d’après la façon dont j’ai lancé le dernier départ, cela fait quatre longs jours, c’est une semaine difficile, a dit Arrieta.

C’était la première fois qu’Arrieta lancait au-delà de la sixième manche, ainsi que la première fois qu’il en retirait plus de six, depuis le 25 mai 2019, quand il a accordé deux points et en a reniflé huit en huit dans une victoire contre Milwaukee.

La sortie vendredi a permis à Arrieta de suivre le rythme du reste de ses compagnons de rotation. Même avec le hoquet d’Arrieta dimanche, les partants des Phillies ont compilé une MPM de 3,29 lors de leur course de 10-1.

«C’est une sorte de compétition non dite parmi les partants, a dit Arrieta. “ Parce que (Aaron) Nola fait son truc, (Zack) Wheeler fait son truc et nous voulons continuer. ”

Jay Bruce et Didi Gregorius ont eu des points produits tôt pour miser Arrieta à une avance de 2-0. Michael Conforto a réussi un circuit égalitaire de deux points au cinquième avant qu’Arrieta ne retire six des sept derniers frappeurs qu’il a affrontés. Il est entré dans la septième manche après avoir lancé 91 lancers, un sommet de la saison, mais a inscrit les frappeurs 7-8-9 des Mets sur 11 lancers.

Les Phillies ont mis Arrieta en ligne pour la victoire à la septième. Jared Hughes (1-2) a retiré les deux premiers frappeurs auxquels il a fait face avant que Phil Gosselin ne double et marque sur le coup de Quinn.

Les Phillies ont ajouté une paire de courses d’assurance dans le huitième. Rhys Hoskins a marqué suite à une erreur du joueur de premier but Dominic Smith sur la frappe de Jean Segura et Gregorius est rentré à la maison après qu’Adam Haseley ait été touché par un lancer avec les bases chargées.

Le double de Gosselin a été le seul coup sûr supplémentaire pour les Phillies, qui ont reçu un coup sûr chacun de sept joueurs.

«Nous avons gagné ce match, mais vous ne pensez pas vraiment que quiconque a eu un gros match, a dit le manager des Phillies Joe Girardi. C’était un single ici, une base volée, un autre single. C’était des contributions de haut en bas de la gamme. ”

Les Mets à 5-3 en bas de la huitième un single RBI par Smith de Hector Neris. Tommy Hunter a retiré les deux frappeurs qu’il a affrontés avant que Brandon Workman ne remporte son cinquième arrêt pour les Phillies et son neuvième au total, avec un neuvième parfait.

Rick Porcello a accordé deux points en six manches pour les Mets, qui en ont perdu six sur huit. Smith et JD Davis ont eu deux coups sûrs, tout comme Gimenez, qui a eu 22 ans vendredi.

«Nous sommes à cinq matchs sous 0,500 et nous ne sommes pas au premier rang, a dit Porcello. “ Nous n’avons pas beaucoup de temps pour sortir de ça. ”

HORS DU TEMPS

Girardi a débattu de l’opportunité de demander ou non une révision de la relecture dans le troisième, lorsque Hoskins a été forcé au deuxième but après que la fusée de Gregorius ait raccroché avant d’atterrir dans le champ droit peu profond. Gregorius a été crédité du choix d’un défenseur et d’un RBI alors qu’Andrew McCutchen rentrait chez lui.

Alors que Hoskins restait au deuxième but, l’arbitre du marbre Paul Nauert a dit «3.2.1» et a ensuite déclaré que les 30 secondes de Girardi étaient écoulées. Girardi est sorti de la pirogue pour plaider sa cause alors que quelqu’un dans la pirogue des Mets a été entendu crier «Non, non, non!» Après quelques secondes, Girardi est retourné et Hoskins a quitté le terrain au trot.

CY VS CY

Porcello, qui a remporté le prix AL Cy Young 2016, s’est opposé à un ancien lauréat du prix Cy Young – Arrieta a remporté les honneurs NL en 2015 – pour la troisième fois cette saison. Porcello et Max Scherzer (2013, 2016, 2017) des Nationals de Washington se sont affrontés lors de départs consécutifs du 5 au 11 août.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Phillies: RF Bryce Harper, qui a frappé .156 à ses 14 derniers matchs, a obtenu la journée. . Girardi a déclaré que le LHP Alex Morgan (épaule) et l’IF / OF Scott Kingery (arrière) ont tous deux une chance d’être activés lorsqu’ils sont éligibles mercredi prochain.

Mets: RHP Erasmo Ramirez a été rappelé du site de formation alternatif à Brooklyn pour ajouter de la profondeur à un enclos taxé. OF Billy Hamilton, qui a été expulsé en essayant de voler la troisième base pour la première de la neuvième manche lors de la victoire de 10 manches de jeudi contre les Yankees, a été désigné pour une affectation.

SUIVANT

Phillies: RHP Spencer Howard (1-1, 5,40 ERA) devrait faire son cinquième départ dans la ligue après avoir duré cinq manches pour la première fois lors de sa première victoire lundi.

Mets: RHP Seth Lugo (1-2, 2.12 ERA) a accordé un point en 6 2/3 manches en deux départs depuis son passage à la rotation.

—

