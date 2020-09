PHILADELPHIE (AP) Jake Arrieta a promis qu’il serait prêt pour les séries éliminatoires, ou plus tôt. Maintenant, les Phillies de Philadelphie doivent y arriver.

Arrieta a lancé efficacement la sixième manche avant de repartir avec une blessure aux ischio-jambiers, Didi Gregorius a frappé un circuit de deux points et les Phillies ont battu les Mets de New York 4-1 mardi soir.

Les Mets ont joué leur premier match depuis que le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Steve Cohen a accepté d’acheter l’équipe des familles Wilpon et Katz. L’accord a été annoncé lundi et l’accord est soumis à l’approbation des propriétaires de la Major League Baseball.

Arrieta (4-4) a accordé un point sur le circuit de Brandon Nimmo et huit coups sûrs en 5 1/3 de manches. Mais il est sorti du monticule, saisissant l’arrière de sa jambe droite, après avoir frappé Andres Gimenez avec un lancer pour charger les bases.

Je serai de retour pour les séries éliminatoires, cela ne fait aucun doute dans mon esprit. Je pense que je peux être de retour plus tôt que cela ”, a déclaré Arrieta.

Le lauréat du prix NL Cy Young 2015 a déclaré qu’il avait subi une blessure similaire en 2017 avec les Cubs de Chicago.

«En 2017, j’ai dû rater deux départs, mais c’est parce que j’ai essayé de revenir prématurément, a-t-il dit. “ Il n’est pas nécessaire de précipiter cela, mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir avec un traitement avec des tissus mous, en m’assurant que mes tissus sont hydratés et que tout est prêt à fonctionner. Si je continue à faire ça et à prendre soin de moi, je n’ai pas l’intention de manquer trop de temps. ”

JoJo Romero est entré après le départ d’Arrieta et a retiré Wilson Ramos sur un terrain à double jeu, le joueur de premier but Alec Bohm faisant un excellent choix en revers.

Romero a lancé deux manches, Tommy Hunter a obtenu deux retraits et Hector Neris a terminé pour son quatrième arrêt en sept occasions.

«Notre enclos a fait un travail remarquable aujourd’hui, a dit le gérant des Phillies Joe Girardi.

Le partant des Mets, Rick Porcello (1-5), a récolté quatre points et six coups sûrs en six manches alors que New York (21-27) a perdu sa troisième consécutive et a chuté de six matchs sous 0,500, correspondant à un plus bas de la saison.

Porcello a retiré les deux premiers frappeurs dans le quatrième avant de marcher sur Jean Segura. Scott Kingery a aligné un doublé à droite et Andrew Knapp a marché. Adam Haseley a ensuite aligné un simple au centre gauche pour une avance de 2-0.

Nimmo a répondu rapidement, poussant le premier lancer d’Arrieta au cinquième retrait à droite pour le réduire à 2-1.

«Tout le monde est un peu déprimé en ce moment, car je pense que c’est approprié, a dit Nimmo. “ Nous voulions vraiment sortir et remporter une victoire aujourd’hui parce que nous avons vraiment besoin de gagner des séries à partir de maintenant. ”

Gregorius s’est connecté au cinquième, en lançant un sur la carte vidéo sur le devant du deuxième pont à droite. Bohm avait atteint un simple sur le terrain lorsque le joueur de troisième but JD Davis a failli faire un jeu sensationnel. Le gant de Davis et le ballon ont volé dans les airs alors qu’il tentait de faire sauter le Grounder pointu. Davis leva les yeux, vit le ballon descendre, l’accrocha et tira le premier trop tard pour attraper Bohm.

«Ce n’était pas un mauvais terrain, a dit Porcello à propos du circuit de Gregorius. «J’aurais aimé que ce soit plus bas et à l’extérieur. … Je l’avais sorti avec le changement plusieurs fois cette année. Honnêtement, cette situation juste là, je lui lève mon chapeau pour avoir mis un bon swing dessus. ”

Les Phillies sont rentrés chez eux après avoir mené 2-5 dans une série de sept matchs à Miami qui les a fait chuter à la troisième place dans la NL East. Ils détiennent actuellement une place joker.

NOUVELLE PROPRIÉTÉ

«Tout le monde est au courant de ce qui s’est passé, mais pour le moment, nous nous concentrons sur le terrain», a déclaré le directeur des Mets, Luis Rojas, à propos de la vente de l’équipe.

DÉPLACEMENT DE LA ROSTER

Les Phillies ont rappelé le LHP Garrett Cleavinger et l’INF Ronald Torreyes a été désigné pour l’affectation.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Mets: C Tomas Nido reste sur la liste des blessés du COVID-19 sans calendrier pour revenir dans l’équipe.

Phillies: 1B Rhys Hoskins a été placé sur la liste des blessés de 10 jours, rétroactif au 13 septembre. Hoskins a une souche au coude gauche. … DE Roman Quinn a été réintégré de la liste des commotions cérébrales. … C JT Realmuto est resté en dehors de la gamme avec une légère tension du fléchisseur de la hanche gauche. … DE Kyle Garlick est parti avec une blessure oblique.

SUIVANT

RHP Jacob deGrom (4-1, 1,67 ERA) débute mercredi soir pour les Mets. Zack Wheeler (4-0, 2,47) prendra le monticule pour les Phillies contre son ancienne équipe après avoir raté un départ en raison d’un problème avec son ongle. DeGrom a une fiche de 8-1 avec une MPM de 2,16 en 16 départs en carrière contre Philadelphie.

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports