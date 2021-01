De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 5 janvier 2021, p. a11

Mikel Arriola a rapporté sur les réseaux sociaux qu’il avait commencé hier sa direction en tant que président exécutif de la Liga Mx et a réitéré son engagement à travailler pour rendre le football plus professionnel, plus rentable, plus transparent; une ligue compétitive et spectaculaire.

Après avoir souhaité une bonne année et demandé aux gens de ne pas baisser la garde et de continuer à prendre soin de leur santé, l’ancien directeur de l’IMSS et ancien commissaire fédéral de Cofepris a souligné qu’à son arrivée à la Fédération mexicaine de football (FMF) «Je Je rencontre des défis, mais surtout des opportunités, encore plus au milieu de la pandémie que nous traversons.

J’assume avec enthousiasme et engagement absolu la confiance que les clubs et leurs présidents m’ont accordée, a déclaré Arriola, qui a été élu au poste par l’assemblée des propriétaires le 7 décembre.

Hier, il a dirigé des séances de travail avec les régions qui composent la Liga Mx pour établir des objectifs à court, moyen et long terme; Par ailleurs, il a programmé des visites dans tous les clubs du plus haut circuit, de l’Expansion et de la Ligue Féminine, pour renforcer les relations et connaître leurs besoins, dans le but d’enrichir son plan de travail, détaille un communiqué de la FMF.

Dans une vidéo, Arriola a souligné qu’il aspire à améliorer les différentes compétences qui composent la Liga Mx, à la fois d’un point de vue sportif, administratif, juridique, financier, des infrastructures et du marketing, car nous avons besoin de stabilité économique pour continuer à grandir, le tout à la recherche de une augmentation du spectacle du football, comme l’exige le public.

Il a rappelé son intérêt particulier pour le développement des joueurs et particulièrement des jeunes talents, en qui réside l’avenir de ce sport, pour lequel il cherchera à renforcer la structure des forces de base.