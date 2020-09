Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mercredi 2 septembre 2020, p. a11

Un an après sa signature avec l’Amérique, l’attaquant uruguayen Federico Viñas a assuré que rejoindre l’équipe azulcrema avait radicalement changé sa vie, puisqu’il était sur le point de quitter le football.

L’attaquant de 22 ans, qui avant de migrer vers le football mexicain n’avait disputé que 20 matchs en première division uruguayenne avec la Juventud de Las Piedras, a rejoint les Águilas dans le tournoi Apertura 2019 pour couvrir les absences du Chilien pour cause de blessure. Nicolás Castillo et Henry Martín.

Bien qu’au début, il s’agissait d’un prêt d’un an, Viñas a aujourd’hui un contrat jusqu’en 2024 et est devenu l’un des éléments les plus importants de l’équipe dirigée par l’entraîneur Miguel Herrera.

Cela fait un an que je suis arrivé en Amérique, cette étape de ma carrière a changé ma vie, maintenant je suis un peu mieux connue dans mon pays et au Mexique, mais ce n’est que le début et le résultat du grand travail que mes collègues font et moi, bien que toujours les pieds sur terre, j’ai déclaré hier le bélier lors d’une conférence virtuelle.

De même, il a indiqué que dans l’ensemble de la Coapa il a été possible de se rendre compte de la pression qui est ressentie au quotidien dans les équipes dites grandes, et qu’elles ont toujours l’exigence d’obtenir de bons résultats.

Las Águilas a clôturé sa préparation pour le duel de ce mercredi contre le Mazatlán FC, au début de la 8e journée du tournoi Guardianes Mx League 2020.

D’autre part, le club de la capitale a rapporté qu’Alfredo Tena a conclu son contrat en tant que directeur des forces de base de l’institution.