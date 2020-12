Comme chaque 26 décembre, tous les foyers du Royaume-Uni célèbrent l’arrivée du Boxing day. Des vacances dans les îles britanniques et dans lesquelles la majorité des footballeurs du monde profitent des vacances de Noël en famille, sauf en Angleterre. Les quatre principales catégories du football anglais, en plus de la Ligue écossaise, célèbrent l’un des jours les plus spéciaux de l’année. Ce 26 décembre 2020 n’a pas été une exception et, malgré l’absence de public dans les tribunes, raison fondamentale de la célébration de cette journée spéciale du football, la tradition s’est poursuivie et le Boxing Day a été célébré dans le Championnat anglais.

Beaucoup se demandent d’où vient le terme Boxing Day et pourquoi ce jour est célébré chaque 26 décembre au Royaume-Uni. Bien qu’il existe différentes théories à cet égard, la plus populaire dit que c’était le jour où les églises distribuaient l’argent récolté tout au long de l’année aux pauvres. Le fait est que cet argent était conservé dans des boîtes (boîte en anglais), d’où le nom Boxing Day. De même, la tradition pourrait remonter à l’Antiquité, lorsque les nobles donnaient à leurs serviteurs dans des boîtes les restes du dîner de Noël. Aujourd’hui, le Boxing Day est bien connu dans le monde entier pour être une journée de football très spéciale, un sport incontournable au Royaume-Uni à Noël.

C’est un excellent Boxing Day en Premier League. Il est vrai que les costumes et les décorations de Noël des supporters ont fait défaut dans les stades, mais le spectacle dont pour beaucoup est la meilleure compétition du monde n’a pas manqué. Six matchs se jouent ce samedi, en l’absence des quatre qui se joueront dimanche pour clôturer la 15e journée du Premier ministre. Le point culminant a été Arsenal – Chelsea, mais le match d’ouverture entre le La ville de Leicester et le Manchester United ou la victoire à domicile d’Aston Villa contre Crystal Palace.

Faveur à Liverpool entre Leicester et United

Le Boxing Day a commencé avec le grand match au King Power Stadium entre Leicester City et Manchester United, deuxième et troisième place de la Premier League. Bon coup d’envoi pour une journée aussi spéciale, avec un égalité à deux dans un bon match de football. Liverpool sourit du résultat, qui s’il gagne ce dimanche contre West Bromwich Albion sera plus leader.

Pour sa part, Aston Villa a battu un Crystal Palace en chute libre et est placée en cinquième position, malgré un match de moins que la plupart des équipes. De son côté, Palace a déjà accumulé quatre matches sans victoire en Premier League et se dégonfle après un très bon début de saison. En outre, le moins bon match du moment a été joué par Fulham et l’une des révélations de l’année, Southampton. Match nul 0-0 entre les deux équipes à Craven Cottage.

Arsenal d’Arteta sourit à nouveau

Surprise lors du dernier match jusqu’à présent le lendemain de Noël. Arsenal a battu Chelsea avec autorité aux Emirats dans un grand jeu de Mikel Arteta. Les objectifs de Lacazette, Xhaka et Saka Ils ont donné trois points contre l’équipe de Lampard, qui a rattrapé la lumière à cinq minutes de la fin grâce au but d’Abraham.

Il Manchester City – Newcastle et le Sheffield United – Everton Le Boxing Day, l’un des jours les plus spéciaux du football anglais, se terminera ce soir.