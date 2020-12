Arsenal traverse une crise grave et ne peut pas compter sur Mesut Ozil, qui a été exclu de la liste pour se battre pour la Ligue Europa et la Premier League. Le milieu de terrain allemand n’est pas disposé à rester sans jouer jusqu’à la fin de son contrat en 2021 et a rencontré à Londres les dirigeants de Fenerbahçe, selon le journal ‘Bild’.

Selon les médias allemands, le président de la Fenerbahce, Ali Koc, n’a montré aucun inconvénient à accepter les 8 millions d’euros par an que réclame le joueur de 32 ans, qui aurait également la possibilité de disputer les principaux championnats d’Europe en équipe turque.

En parallèle le Mesut Ozil a montré sa sensibilité pour le moment que le ‘Artilleurs‘dans cette saison. «C’est une période très difficile. La situation est frustrante pour tout le monde. J’adorerais bien sûr aider l’équipe, surtout en ce moment, mais comme je n’en ai pas l’occasion, j’espère juste que les résultats s’amélioreront bientôt. Soyons positifs », a déclaré German lors de questions-réponses sur sa situation.

Mikel Arteta, entraîneur de ArsenalAprès la défaite écrasante contre Manchester City en Coupe Carabao (1-4), il a reconnu le besoin de renforts pour l’équipe. «Nous analysons les options dont nous disposons, à la fois du début et de la sortie. On verra ce qu’il se passe. C’est une période vraiment compliquée en raison de la pandémie et de l’état actuel du monde du football, nous verrons donc comment les choses évolueront », a-t-il déclaré.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE