Photo par Sylvain Lefevre / .

Les fans d’Arsenal veulent vraiment que cet accord avec Gabriel Magalhaes soit annoncé.

Il a été rapporté dimanche par Sky Sports News que les Gunners avaient conclu un accord de 27 millions de livres sterling avec Lille pour signer le joueur de 22 ans.

Et il suffit de regarder sur Twitter pour voir que les fans du club Emirates Stadium sont très enthousiastes à ce sujet – et ils devraient donc l’être.

Non seulement Gabriel est un défenseur central très accompli et qui pourrait améliorer et améliorera le premier XI de Mikel Arteta, mais cela réduit considérablement la pression sur William Saliba.

Les perdants des séries éliminatoires de Brentford: où étaient-ils il y a 5 ans?

mariée

639375

Les perdants des séries éliminatoires de Brentford: où étaient-ils il y a 5 ans?

/static/uploads/2020/08/625931_t_1597658588.jpg

625931

centre

Avant que ce truc de Gabriel ne se brise, Saliba était censé diriger la réforme accrue d’une défense d’Arsenal réputée pour sa pauvreté.

La défense s’est indéniablement améliorée sous Arteta, mais Saliba, une signature de 27 millions de livres sterling l’été dernier que les supporters n’ont pas encore vue en compétition, était le joueur chargé de renforcer la ligne arrière à son arrivée.

Le fait est que l’enfant n’a que 19 ans et qu’il est totalement injuste de mettre un tel fardeau sur les épaules d’un jeune homme, mais avec Gabriel à la remorque, il y a beaucoup moins de pression et de projecteurs sur le jeune Français – et cela devrait, en théorie, aider son développement.

Cela ne veut pas dire que les fans et les médias ne devraient pas tenir l’ancien joyau de Saint-Étienne responsable lorsque cela est nécessaire mais, de la même manière, ils ne devraient pas le jeter aux loups s’il fait des erreurs et quand il fait des erreurs, et cela pourrait ont été – et sont souvent – le cas si un autre signataire plus expérimenté et plus gros comme Gabriel n’était pas là.

Qu’ils le veuillent ou non, Arsenal protégera également leur investissement initial de 27 millions de livres sterling dans Saliba en faisant venir Gabriel pour le même prix et c’est une décision très intelligente.

Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .

Dans d’autres nouvelles, «No brainer», «Don’t need»: certains fans de Leeds United divisés sur une rumeur de transfert