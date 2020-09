11 h 07 HE

Arsenal a recruté le défenseur central Gabriel Magalhaes de Lille, a annoncé mardi le club de Premier League.

ESPN a rapporté le mois dernier que le joueur de 22 ans avait conclu un accord qui coûtera 30 millions de livres à Arsenal.

Manchester United, Everton et Napoli seraient tous intéressés par l’international brésilien des moins de 20 ans, qui a aidé la partie française à sécuriser le football en Ligue des champions au cours des deux dernières saisons.

L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a cherché à renforcer ses options au cours des derniers mois, Willian rejoignant Chelsea, William Saliba revenant d’un prêt à Saint-Étienne et plusieurs joueurs, dont David Luiz, Pablo Mari et Cedric Soares, signant de nouveaux accords à long terme. avec le club.

Arteta a déclaré: « Nous souhaitons la bienvenue à Gabriel à Arsenal. Il a de nombreuses qualités qui nous rendront plus forts en tant qu’unité défensive et en tant qu’équipe. Il a prouvé avec Lille qu’il est un défenseur avec de nombreux attributs exceptionnels et nous sommes impatients de le regarder. grandir en tant que joueur d’Arsenal. «

Le directeur technique Edu a ajouté: « Nous sommes ravis d’avoir signé Gabriel. C’est un joueur que nous étudions depuis un moment et il était demandé par de nombreux clubs, nous sommes donc fiers d’avoir accepté et complété ce transfert avec Lille et le joueur. . Gabriel est un joueur de grande qualité et Mikel et ses entraîneurs ont hâte de l’intégrer au club. «

