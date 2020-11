La mort de Javier Artabe touche profondément la mémoire de mon adolescence et de notre amitié ultérieure. Il a joué à l’intérieur avec le numéro «10» sur son dos dans une position qui n’était pas encore appelée «pointue» jusqu’à ce que Puskas et quelqu’un d’autre commencent à dominer le nouvel espace dans le rectangle. Sa soif de but a été beaucoup mentionnée, mais je me souviens plus de lui avec sa longue et élégante foulée, enduisant son pantalon blanc de boue boueuse dont Iguarán ou Paquito, et parfois Toni, Manolón Álvarez, Marigil, Alarcón, Laurín … avaient réussi à obtenir la balle, générant un danger qui a donné des cibles glorieuses. Le mérite de la promotion n’a pas été supprimé par l’achat du jeu de Rayo, car c’était une saison méritoire dans son ensemble. Les différents entraîneurs (Balmanyá, Pasarín, Toba, Picabea, Barinaga, Argila…) avant les vidéos et les tableaux noirs, ont trouvé un endroit idéal pour notre athlète le plus charismatique, puisque Tierno Galván utilise les côtés. Pour nous, c’était un attaquant simple, mais quel attaquant! Avant et pleine diligence! que Dickens, Clarín, Galdós, Ford chanteraient… A ses côtés, nous avons eu beaucoup de maladresse chez Massey, un génie bientôt blessé, Aloy, l’engagement de Balmanyá, ou Jorge Lino Romero, qui pourtant avait des pièces légendaires harcelantes. Javier était basque et pratiquait dignement, tout comme Lángara, Irureta et Iguarán à une époque où il y avait une hostilité populaire pour tout ce qui était basque. Son implantation, dans une rue caractéristique, et son ancrage familial, fondent définitivement sa personnalité à Oviedo. Il portait le “10”, qui était dans le sport et la vie.